Artur Menezes, estrela do blues mundial, é destaque no Santa Jazz 2025

Santa Teresa recebe três dias de muito jazz, blues, bossa nova e gastronomia no clima das montanhas capixabas. Confira a programação

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:58

Artur Menezes se apresenta no Santa Jazz 2025 Crédito: Reprodução Instagram @art_menezes / @nemanja.djordjevic

Um dos nomes mais respeitados do blues moderno no mundo, o guitarrista, cantor e compositor Artur Menezes será a grande atração da noite sábado, 14 de junho, no Santa Jazz 2025, em Santa Teresa. Ele traz ao festival o show “AM/FM”, reunindo seu estilo vigoroso de blues rock com pegadas psicodélicas, groove intenso e sotaque nordestino brasileiro. >

Radicado nos Estados Unidos, Artur vem conquistando espaço nos maiores palcos do mundo. Em 2024, foi eleito pela revista Guitar Player (EUA) como um dos 21 melhores novos guitarristas de blues do planeta. No mesmo ano, integrou a turnê Experience Hendrix, ao lado de ícones como Zakk Wylde, Eric Johnson e Kingfish, retornando ao projeto novamente em 2025. >

Fora dos palcos, leciona guitarra em um instituto musical em Hollywood e mantém uma agenda intensa de shows na Europa, América do Norte e agora também na Ásia.>

Artur Menezes é grande atração do Santa Jazz neste sábado (14) Crédito: Reprodução Instagram @art_menezes / @sphphotog

No Santa Jazz, Artur encerra a programação paga de sábado, após os shows de Rique Pantoja Quarteto (21h) e do norte-americano José James (22h30), ampliando a conexão do festival com o cenário internacional da música.>

>

Música de alto nível, gastronomia e turismo

Realizado de 13 a 15 de junho em Santa Teresa (ES), o festival mistura o melhor do jazz, blues e bossa nova com uma programação de qualidade, estrutura acolhedora e atrações que valorizam o turismo local. >

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

Para o público, o evento oferece uma estrutura coberta, mais de mil cadeiras em frente ao palco principal, uma praça de alimentação variada, além de uma adega com vinhos selecionados e rótulos de cervejas artesanais capixabas e nacionais.>

Com entrada gratuita em parte da programação e ingressos para os shows da noite, o evento reforça o protagonismo de Santa Teresa como um dos principais destinos turísticos e culturais do Espírito Santo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site LeBillet.>

Serviço

DIA 13/06 – SEXTA-FEIRA (ENTRADA PAGA)

Palco Colibri: 20h - Abertura oficial

Palco Principal: 20h – Susanna Stivali e Trio Corrente 21h - Claudio Dauelsberg Quarteto 22h30 - Mike Stern (EUA) 00h - Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA)





DIA 14/06 – SÁBADO (ENTRADA GRATUITA)

Palco Colibri: 11h - Abertura Portões

Palco Principal: 12h - Big Bat Blues 13h30 - Samantha Antoinette & The Simi Brothers (ING) 15h - Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA) 16h - Encerramento programação diurna





DIA 14/06 – SÁBADO (ENTRADA PAGA)

Palco Colibri: 20h - Abertura dos portões

Palco Imigrantes: 21h - Rique Pantoja Quarteto 22h30 - José James (EUA) 00h - Artur Menezes





DIA 15/06 – DOMINGO (ENTRADA GRATUITA)

Palco Colibri: 11h - Abertura Portões

Palco Imigrantes: 12h - Via Brasil & Márcia Chagas 13h30 - Chico Chagas convida Mauricio Einhorn 15h - Roger Bezerra & Derico >

