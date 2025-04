Santa Jazz estreia Blues da Tarde em 2025 em Santa Teresa

O festival Santa Jazz anuncia uma novidade para 2025, ano em que completa 12 edições em Santa Teresa: o “Blues da Tarde”, com uma programação totalmente dedicada ao gênero. O festival acontece de 13 a 15 de junho, com o “Blues da Tarde” acontecendo no dia 14, um sábado, com entrada gratuita. Na sexta e no sábado à noite, a programação é paga e os ingressos estão à venda. Quem abre os trabalhos é a Big Bat Blues Band, grupo que é considerado uma instituição do blues no ES. Tem também Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA). Ela já cantou com James Brown e Tina Turner. Já os irmãos, guitarristas e produtores, Danilo e Nicolas Simi, somam mais de 20 anos de carreira. E ainda tem Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA). Mitch é um pianista experiente de blues e boogie-woogie, cujo som dinâmico lhe rendeu um lugar no coração dos amantes da música em todo o mundo.