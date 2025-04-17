"Ai, que loucura! Loucura não tem cura", diz Narcisa em festão  em Vila Velha

"Viva o Taj! Viva a gente, fly high, ai que festa, ai que loucura, a loucura não tem cura!”, disse a socialite Narcisa Tamborindeguy, no Taj Home Resort, nesta terça-feira (15), durante o Taj Experience. Os convidados foram recebidos pelo CEO da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, e pela diretora de Relacionamento da marca, Joana Barbosa. O empreendimento será entregue em novembro do ano que vem, mas Grand Construtora comemorou o final da obra com cerca de 500 convidados. A produção do festão ficou a cargo de Stella Miranda, que transformou a área onde será a piscina em um palco inspirado nos Emirados Árabes. A torre Mirage, com 158 metros de altura, se transformou em uma imensa tela de arte digital durante o evento. A décor foi da Conceito Único, música com o DJ De Prá, open bar do Don Camaleone e catering by Karla Brandão. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e Cloves Louzada.