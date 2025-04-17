Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

"Ai, que loucura! Loucura não tem cura", diz Narcisa em festão  em Vila Velha

Publicado em
17 abr 2025 às 03:00
Narcisa Tamborindeguy, Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa
Narcisa Tamborindeguy, Rodrigo Barbosa e Joana Barbosa: os anfitriões e diretores da Grand fizeram questão de presentear Narcisa com uma obra exclusiva criada pela nossa artista Ana Paula Castro Crédito: Cloves Louzada

Taj Experience

"Viva o Taj! Viva a  gente, fly high, ai que festa, ai que loucura, a loucura não tem cura!”, disse a socialite Narcisa Tamborindeguy, no Taj Home Resort, nesta terça-feira (15),  durante o  Taj Experience. Os convidados foram recebidos pelo CEO da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, e pela diretora de Relacionamento da marca, Joana Barbosa. O empreendimento será entregue em novembro do ano que vem, mas Grand Construtora comemorou o final da obra com cerca de 500 convidados.  A produção do festão  ficou a cargo de Stella Miranda, que transformou a área onde será a piscina em um palco inspirado nos Emirados Árabes. A  torre Mirage, com 158 metros de altura, se transformou em uma imensa tela de arte digital durante o evento.  A décor  foi da Conceito Único, música com o DJ De Prá, open bar do Don Camaleone e catering by Karla Brandão. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e Cloves Louzada.

PÁSCOA

Laura e Dora Daher com Andréia e Dalva Carone
Laura e Dora Daher com Andréia e Dalva Carone: na celebração de Páscoa da Vila Dora Daher, com  moda, estilo e degustação de delícias como a tradicional torta capixaba Crédito: Divulgação

Moda e joias

Júlia Abikair e Luiza Larica estão repaginando a EIGHT,  com projeto de Marcela Gracelli e Kassio Fontoura. No dia 25, a dupla de empresárias recebe a Azul Joias para coquetel em parceria com a Tereza Aragão, que  também assinará o catering. 

Em Santa Catarina

Fernanda Prates, Cintya Scárdua e Gisele Quintanilha vão curtir  feriado da Semana Santa no eixo Florianópolis, Balneário Camboriú e Jurerê, hóspedes da amiga catarinense Maria Aparecida Cury.

Em Mendoza

A designer de interiores capixaba Fabiana Tonini parte neste domingo (20) para Mendoza, na Argentina. É que ela foi uma das ganhadoras da viagem promovida pela Todeschini no programa ‘Lá vou eu’. Junto com profissionais de diversos lugares da América Latina, eles farão uma viagem regada a muito vinho e alta gastronomia, tendo como roteiro visitas e experiências únicas nas melhores bodegas da região. Tudo pensado e organizado pela fábrica da marca que fica em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. 

Parabéns pra você!

Priscila Moura, compartilhando sua rotina no Instagram, deixa claro que preza pela criação com apego, alimentação saudável e brincadeiras que não envolvam eletrônicos (ela é membro nacional do Movimento Desconecta).  Essa "infância raiz" também se reflete na nos preparativos do aniversário da sua filha caçula, a tagarela Maria Moreira. Apaixonada por Monteiro Lobato irá receber uma turma bacana do Leonardo da Vinci no Rico Caipira - reduto dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nesta quinta-feira (17), para celebrar seus quatro anos.

QUERIDONA DE RR

Marcela Pagani
Marcela Pagani: toda linda de look by Regina Pagani para  Crédito: Divulgação

Páscoa solidária

A Páscoa foi mais doce no Asilo dos Idosos de Vitória graças a uma ação especial do Hospital de Olhos Vitória (HOV). Médicos e colaboradores da instituição se mobilizaram em uma campanha interna para arrecadar chocolates e levar um pouco mais de afeto aos idosos residentes. A entrega foi realizada pelos oftalmologistas Cesar Ronaldo Filho e Alcides Moraes, acompanhados da gerente executiva do hospital, Heloísa Queiroz. Juntos, representaram todo o carinho e dedicação da equipe do HOV nessa iniciativa cheia de significado. A relações institucionais do Asilo, Annete Musso, foi quem recepcionou a turma.

Semana Santa

O Sindbares/Abrasel ES, estima que, durante o feriadão de abril, que inclui a Sexta-feira Santa (18), Páscoa (20) e Tiradentes (21), bares e restaurantes do Espírito Santo podem esperar um aumento de até 30% no faturamento. Segundo Rodrigo Vervloet, presidente do sindicato, nesse período de folga e reuniões em família, o aumento do consumo da alimentação fora do lar é normal. Porém, no Estado, na Semana Santa a gastronomia capixaba tem um destaque ainda maior que impacta nesse faturamento: a torta capixaba.

Interlog Summit

Alexandre Billot Mori, principal executivo da Portocel, será um dos participantes do Interlog Summit, que faz parte da programação da Intermodal South America, um dos maiores eventos de logística das Américas que acontece na próxima semana, em São Paulo. Ele estará no painel “Porto-indústria: conectando infraestrutura, logística e produção” e vai abordar a evolução da estratégia do terminal, que nasceu como porto-indústria e hoje busca fortalecer a diversificação de cargas, apresentando-se como um terminal cada vez mais versátil. O painel será no dia 24, no Distrito Anhembi, e terá a participação de outros players do setor portuário.

ANIVERSÁRIO

Ana Claudia Venturin recebeu em grande estilo, usando um lindo conjunto da marca Balmain, amigos e familiares na Chácara Flora, para comemorar o aniversário de 13 anos do filho Victor
Ana Claudia Venturin recebeu amigos e familiares para comemorar o aniversário de 13 anos do filho Victor, na Chácara Flora  Crédito: Arthur Louzada

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza Festa de Aniversário luxo Moda Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança