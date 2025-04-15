Olodum ferve a 11ª edição do Baile Voador em Vitória

Bruno Lima entre Daian Mencer e Paulo Henrique Prucoli no Baile Voador Crédito: Marcela Bicalho e Melina Furlan

A 11ª edição do Baile Voador foi sucesso! O festival de Carnaval mais querido dos capixabas reuniu cerca de 3 mil pessoas no Oásis Beach Club, na Praia de Camburi, no domingo (13), em uma maratona de muita música, ritmos e alegria.

O evento teve início às 14h e brindou os foliões com nove horas de shows dos blocos capixabas Coisa de Negres, Afrokizomba, Bloco Voador, Bloco Subúrbio (DJ), Puta Bloco (DJ) e Bloco Kustelão.

Diretamente de Salvador, o Olodum encantou o público com sucessos de seus 45 anos de carreira, como “Faraó - Divindade do Egito”, “Madagascar Olodum”, “Nossa Gente (Avisa lá)” e “Requebra”.

Lucas Di Fiori, um dos cantores do grupo, elogiou a organização do evento e o talento dos blocos capixabas.

A programação foi totalmente gratuita, com realização da Sagui Produções e apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Diretor do Baile Voador, Bruno Lima destacou a vertente sociocultural do festival: “Pela primeira vez, o Baile Voador ofereceu entrada gratuita e ações formativas voltadas para a diversidade e para o desenvolvimento do Carnaval de rua de Vitória. Essas inovações se tornaram possíveis em função do apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, do governo do Estado”, afirma o diretor.