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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Olodum ferve a 11ª edição do Baile Voador em Vitória

Publicado em
15 abr 2025 às 11:54
Bruno Lima entre Daian Mencer e Paulo Henrique Prucoli no Baile Voador
Bruno Lima entre Daian Mencer e Paulo Henrique Prucoli no Baile Voador Crédito: Marcela Bicalho e Melina Furlan
A 11ª edição do Baile Voador foi sucesso! O festival de Carnaval mais querido dos capixabas reuniu cerca de 3 mil pessoas no Oásis Beach Club, na Praia de Camburi, no domingo (13), em uma maratona de muita música, ritmos e alegria.
O evento teve início às 14h e brindou os foliões com nove horas de shows dos blocos capixabas Coisa de Negres, Afrokizomba, Bloco Voador, Bloco Subúrbio (DJ), Puta Bloco (DJ) e Bloco Kustelão.
Diretamente de Salvador, o Olodum encantou o público com sucessos de seus 45 anos de carreira, como “Faraó - Divindade do Egito”, “Madagascar Olodum”, “Nossa Gente (Avisa lá)” e “Requebra”.
Lucas Di Fiori, um dos cantores do grupo, elogiou a organização do evento e o talento dos blocos capixabas.
A programação foi totalmente gratuita, com realização da Sagui Produções e apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.
Diretor do Baile Voador, Bruno Lima destacou a vertente sociocultural do festival: “Pela primeira vez, o Baile Voador ofereceu entrada gratuita e ações formativas voltadas para a diversidade e para o desenvolvimento do Carnaval de rua de Vitória. Essas inovações se tornaram possíveis em função do apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, do governo do Estado”, afirma o diretor.

11º Baile Voador

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