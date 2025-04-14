Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Seu Jorge coloca a plateia para dançar e cantar em showzão em Vitória

Publicado em
14 abr 2025 às 07:30
Ary Torezani, Seu Jorge e Valtair Torezani
Ary Torezani, Seu Jorge e Valtair Torezani: momento tietagem no camarim do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Um mistura de festa, memória afetiva e brasilidade, com aquele clima de roda de samba moderna. Assim foi o showzão de Seu Jorge, neste sábado (12), no  Espaço Patrick Ribeiro. Depois de passar por palcos consagrados da Europa, com shows em cidades como Paris, Londres e Berlim, Seu Jorge colocou a plateia capixaba para cantar e dançar. 
A apresentação misturou samba, MPB, R&B e aquele charme característico que o cantor leva ao palco. No repertório, sucessos como Carolina, Burguesinha, Mina do Condomínio e Tive Razão, além de releituras e faixas do álbum “Baile à la Baiana”, lançado em fevereiro deste ano — o primeiro disco de inéditas em uma década.
Veja quem prestigiou o show nos cliques de Cloves Louzada. 
Caio e Bia Perenzin, Felipe Delboni e Mariana Boina, Manu Murad e Bruno Ulott, Camila e Marcos Murad Crédito: Cloves Louzada
Patrick Ribeiro, Francis Rocha e Valtair Torezani Crédito: Cloves Louzada
Caio e Bia Perenzin Crédito: Cloves Louzada
Mariana e Americo Buaiz Crédito: Cloves Louzada
Eliane Bianchi e Debora Veronez Crédito: Cloves Louzada
Fabiana Croce e Manu Murad Crédito: Cloves Louzada
Debora Veronez, Seu Jorge e Patrick Ribeiro Crédito: Cloves Louzada
Thiago Magalhães e Eileen Varejão Crédito: Cloves Louzada

