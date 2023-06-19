Seu Jorge e Alexandre Pires apresentam a turnê "Irmãos" em Vitória

Eleito o Melhor Show do Prêmio Multishow 2022, "Irmãos" , com os consagrados artistas Seu Jorge e Alexandre Pires,
lotou o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, nesta sexta-feira (16). A turnê nasceu durante a pandemia, após os artistas protagonizarem uma das lives mais assistidas no YouTube, que atualmente soma quase 20 milhões de views. O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que realizaram um sonho antigo e deram vida a um projeto desejado em forma de música.
Em duas horas de show, os cantores apresentaram hits das suas carreiras e de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana. No set list, "Eu sou o Samba", "Carolina", "Que se Chama Amor", "Domingo", "Felicidade" e "Burguesinha", entre outros. A cenografia, iluminação e a banda completam o sucesso do espetáculo nota 10.
Confira o vídeo com grandes momentos do showzaço e quem prestigiou a turnê "Irmãos" em Vitória na galeria de fotos de Cloves Louzada.