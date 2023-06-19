Seu Jorge e Alexandre Pires apresentam a turnê "Irmãos" em Vitória

Em duas horas de show, os cantores apresentaram hits das suas carreiras e de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana. No set list, "Eu sou o Samba", "Carolina", "Que se Chama Amor", "Domingo", "Felicidade" e "Burguesinha", entre outros. A cenografia, iluminação e a banda completam o sucesso do espetáculo nota 10.