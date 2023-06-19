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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Seu Jorge e Alexandre Pires apresentam a turnê "Irmãos" em Vitória

Publicado em
19 jun 2023 às 03:00
Débora Veronez, Seu Jorge e Patrick Ribeiro
Débora Veronez, Seu Jorge e Patrick Ribeiro: no camarim da turnê "Irmãos", no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada
Eleito o Melhor Show  do Prêmio Multishow 2022, "Irmãos" , com os consagrados artistas Seu Jorge e Alexandre Pires, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, nesta sexta-feira (16). A turnê nasceu durante a pandemia, após os artistas protagonizarem uma das lives mais assistidas no YouTube, que atualmente soma quase 20 milhões de views. O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que realizaram um sonho antigo e deram vida a um projeto desejado em forma de música. 
Em duas horas de show, os cantores apresentaram hits das suas carreiras e de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana.  No set list,  "Eu sou o Samba", "Carolina", "Que se Chama Amor", "Domingo", "Felicidade" e "Burguesinha", entre outros. A cenografia, iluminação e a banda completam o sucesso do espetáculo nota 10. 
Confira o vídeo com grandes momentos do showzaço e  quem prestigiou a turnê "Irmãos" em Vitória na galeria de fotos de Cloves Louzada.
Patrick Ribeiro e Alexandre Pires
Patrick Ribeiro e Alexandre Pires Crédito: Cloves Louzada
Décio e Eulália Chieppe
Décio e Eulália Chieppe Crédito: Cloves Louzada
Márcia Gabriella e Libório Mule, Ana Clark e Toni Ferreira
Márcia Gabriella e Libório Mule, Ana Clark e Toni Ferreira Crédito: Cloves Louzada
Luiz Carlos Vieira e Francis Rocha
Luiz Carlos Vieira e Francis Rocha Crédito: Cloves Louzada
Flávio Simões e Maria Braga, Mariana Perini e Eduardo Caliman
Flávio Simões e Maria Braga, Mariana Perini e Eduardo Caliman Crédito: Cloves Louzada
Geysa Sily, Rafaella Sily, Brunella Bumachar e Rita Calil
Geysa Sily, Rafaella Sily, Brunella Bumachar e Rita Calil Crédito: Cloves Louzada
Andrea Rocha e Adi Gama
Andrea Rocha e Adi Gama Crédito: Cloves Louzada
Priscila e Bruna Passamani
Priscila e Bruna Passamani Crédito: Cloves Louzada
Renata Apréa e Eduarda Buaiz
Renata Apréa e Eduarda Buaiz Crédito: Cloves Louzada
Ary e Valtair Torezani
Ary e Valtair Torezani Crédito: Cloves Louzada

Turnê "Irmãos" em Vitória

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