Marcos Palmeira recebe homenagem no 30° Festival de Cinema de Vitória

Na próxima semana, Lara Brotas e Flávia Dalla desembarcam em Minas Gerais com um grupo de capixabas para o Curso de Imersão no Instituto Inhotim, em Brumadinho, entre os dias 23 e 25 de junho. O projeto faz parte do Ciclo de Cursos 2023 da galeria Matias Brotas arte contemporânea e busca além do contato com diferentes suportes artísticos e seus artistas, apurar o olhar sobre a arte e ampliar conhecimento dos colecionadores ou iniciantes do universo do colecionismo. A visita será toda mediada pele crítico e curador internacional Agnaldo Farias, que a partir da experiência direta com as obras do acervo, vai abordar na visita sobre a diversidade da produção artística contemporânea, as tensões entre obras, espaços expositivos e instituições, as relações entre arte, cidade, paisagem e arquitetura e as obras que não se encaixam nas definições tradicionais.