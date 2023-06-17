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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marcos Palmeira recebe homenagem no 30° Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
17 jun 2023 às 03:00
Marcos Pameira, a esposa Gabriela Gastal e os pais dele, cineasta Zelito Viana e a produtora de cinema Vera Maria Palmeira de Paula
Marcos Pameira, a esposa Gabriela Gastal e os pais dele, cineasta Zelito Viana e a produtora de cinema Vera Maria Palmeira de Paula: noite de homenagem no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Gustavo Louzada
"Filme brasileiro é muito bom e a gente sabe disso", disse o ator Marcos Palmeira, o grande homenageado da Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, nesta quinta-feira (15), no Sesc Glória. Muito emocionado, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira subiu ao palco acompanhado dos pais, o cineasta Zelito Viana e a produtora de cinema Vera Maria Palmeira de Paula, e a esposa Gabriela Gastal. 
Além do Troféu Vitória, Marcos Palmeira recebeu o Caderno do Homenageado, publicação biográfica e inédita sobre sua vida e carreira, assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos. O ator também recebeu uma jóia exclusiva da designer Carla Buaiz.
Durante seu discurso, o ator lembrou da sua participação no filme "O Amor está no Ar", dirigido pelo nosso saudoso Amylton de Almeida, primeiro longa-metragem da história do cinema capixaba, de  1997. 
A edição comemorativa termina neste domingo (18). Veja quem circulou pelo Sesc Glória na galeria abaixo. 
Primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, Lucia Caus e Fabricio Noronha, secretário de Estado da Cultura
Primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, Lucia Caus e Fabricio Noronha, secretário de Estado da Cultura Crédito: Gustavo Louzada
Alexandre Barillari, Bel Kutner e Silvero Pereira
Alexandre Barillari, Bel Kutner e Silvero Pereira Crédito: Gustavo Louzada
Zezé Motta e Lúcia Caus
Zezé Motta e Lúcia Caus Crédito: Gustavo Louzada
Larissa Delboni, Luiz Gustavo Oliveira, diretor do Instituto Cultural Vale, Lucia Caus e Vanessa Tavares, gerente de relações institucionais da Vale
Larissa Delboni, Luiz Gustavo Oliveira, diretor do Instituto Cultural Vale, Lucia Caus e Vanessa Tavares, gerente de relações institucionais da Vale Crédito: Gustavo Louzada
Atriz Carla Cristina Cardoso
Atriz Carla Cristina Cardoso Crédito: Andie Freitas
Zezé Mota, Carla Cristina Cardoso e Eduardo Fachetti, gerente de relações institucionais da Rede Gazeta
Zezé Mota, Carla Cristina Cardoso e Eduardo Fachetti, gerente de relações institucionais da Rede Gazeta Crédito: Sergio Cardoso

Partiu, Inhotim

Na próxima semana, Lara Brotas e Flávia Dalla desembarcam em Minas Gerais com um grupo de capixabas para o Curso de Imersão no Instituto Inhotim, em Brumadinho, entre os dias 23 e 25 de junho. O projeto faz parte do Ciclo de Cursos 2023 da galeria Matias Brotas arte contemporânea e busca além do contato com diferentes suportes artísticos e seus artistas, apurar o olhar sobre a arte e ampliar conhecimento dos colecionadores ou iniciantes do universo do colecionismo. A visita será toda mediada pele crítico e curador internacional Agnaldo Farias, que a partir da experiência direta com as obras do acervo, vai abordar na visita sobre a diversidade da produção artística contemporânea, as tensões entre obras, espaços expositivos e instituições, as relações entre arte, cidade, paisagem e arquitetura e as obras que não se encaixam nas definições tradicionais.

Renovação de votos

Juntos há 21 anos e casados há 10, Rodrigo Abelha e Alline Passamani renovam os votos neste fim de semana. Eles recebem amigos e familiares no Cerimonial Canto do Mar, em Anchieta, para celebrarem juntos esse grande momento. A cerimônia está sendo organizada por Mariah Arreguy e a decoração de Thais Vaz.

Podcast

Foi lançado o primeiro episódio do quadro #demaeparamae do canal ESDPodcast, iniciativa da Escola São Domingos, que tem o objetivo de levar informação e discussão de qualidade através de conteúdos interativos envolvendo educação e os desafios da maternidade. Lara Zouain apresenta o quadro e recebeu a psiquiatra Thais Paste e a pediatra Luísa Pires.

Visita ao complexo portuário

Ilson Hulle, diretor-presidente da VPorts, e Rodrigo Braga, diretor jurídico, recebem na próxima segunda, dia 19, o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Fabrizio Pierdomenico, que estará no Estado para uma visita ao complexo portuário capixaba. Na agenda, Fabrício irá ao Terminal Portuário de Vila Velha e terá a oportunidade de conhecer em primeira mão os avanços obtidos pela VPorts em oito meses de gestão privada.

Em Las Vegas

Os diretores da Nexa Tecnologia, Sérgio Costa e Gustavo Bastos, liderando uma comitiva de clientes, acabaram de voltar de Las Vegas onde participaram de um dos maiores eventos de TI do mundo, o Cisco Live 2023. Foram mais de 20 mil participantes com até 150 palestras simultâneas, destacando alguns temas como IoT, segurança, enterprise, data center e cloud.

Casamento

Será neste sábado (17), o enlace do casal Gina Strauch Serafim e Rodrigo Buissa Villanova no Espaço Garden da Casa Mizzi, em Vitória.

Inovação na escola

A Escola Monteiro recebe na terça, dia 20, o Circuito de Inovação da Base27. Frederico Comério, head de Inteligência Artificial da Intelliway Tecnologia, e Lucas Pereira, fundador da Be Water, comandam um debate sobre o tema “Que Futuro é esse? A importância do desenvolvimento de competências na era da Inteligência Artificial”, a partir da 9h. Alunos do ensino médio vão participar da discussão tão importante e atual em nossos dias. Quem recebe o evento é o coordenador do ensino médio da Monteiro, Élio Serrano.

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