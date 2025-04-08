Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Após turnê na Europa, Seu Jorge se apresenta no ES neste fim de semana
Em Vitória

Após turnê na Europa, Seu Jorge se apresenta no ES neste fim de semana

Com samba, MPB e R&B, apresentação celebra a trajetória de Seu Jorge e promete emocionar o público capixaba. Ingressos custam a partir de R$90
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 09:01

Seu Jorge
Seu Jorge se apresenta em Vitória com um show que revisita sua carreira Crédito: Robson Mafra/ Folhapress
Depois de passar por palcos consagrados da Europa, com shows em cidades como Paris, Londres e Berlim, Seu Jorge desembarca em Vitória para um reencontro caloroso com o público brasileiro. O cantor se apresenta no próximo sábado (12), no Espaço Patrick Ribeiro, com um show que revisita sua carreira e reafirma sua potência como um dos grandes nomes da música nacional.
A apresentação mistura samba, MPB, R&B e aquele charme característico que o  cantor leva ao palco. No repertório, estão sucessos como Carolina, Burguesinha, Mina do Condomínio e Tive Razão, além de releituras e faixas do álbum “Baile à la Baiana”, lançado em fevereiro deste ano — o primeiro disco de inéditas em uma década.
Mais do que um cantor, Seu Jorge é um artista múltiplo. Dono de uma das vozes mais marcantes da sua geração, ele também tem deixado pegadas fortes no cinema, na televisão e nas artes visuais. Em Vitória, a promessa é de uma noite que mistura festa, memória afetiva e brasilidade, com aquele clima de roda de samba moderna que só ele sabe fazer.
Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 90 (meia-entrada), e podem ser adquiridos pela plataforma Blue Ticket.

Serviço

  • Show: Seu Jorge – Turnê Baile à la Baiana
  • Data: 12 de abril de 2025 (sábado)
  • Horário: 21h30
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória – ES
  • Ingressos: A partir de R$ 90 (meia-entrada)
  • Vendas online: Blueticket
  • Informações: (27) 99707-0714 (WhatsApp)

Veja Também

Ney Matogrosso confirma presença no  10º Tendalab em Vitória

Vila da Páscoa transforma Domingos Martins em cenário encantado

Novo filme retrata história de Chica Chiclete, drag queen pioneira no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Vitória Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados