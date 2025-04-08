Após turnê na Europa, Seu Jorge se apresenta no ES neste fim de semana

Seu Jorge se apresenta em Vitória com um show que revisita sua carreira Crédito: Robson Mafra/ Folhapress

Depois de passar por palcos consagrados da Europa, com shows em cidades como Paris, Londres e Berlim, Seu Jorge desembarca em Vitória para um reencontro caloroso com o público brasileiro. O cantor se apresenta no próximo sábado (12), no Espaço Patrick Ribeiro, com um show que revisita sua carreira e reafirma sua potência como um dos grandes nomes da música nacional.

A apresentação mistura samba, MPB, R&B e aquele charme característico que o cantor leva ao palco. No repertório, estão sucessos como Carolina, Burguesinha, Mina do Condomínio e Tive Razão, além de releituras e faixas do álbum “Baile à la Baiana”, lançado em fevereiro deste ano — o primeiro disco de inéditas em uma década.

Mais do que um cantor, Seu Jorge é um artista múltiplo. Dono de uma das vozes mais marcantes da sua geração, ele também tem deixado pegadas fortes no cinema, na televisão e nas artes visuais. Em Vitória, a promessa é de uma noite que mistura festa, memória afetiva e brasilidade, com aquele clima de roda de samba moderna que só ele sabe fazer.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 90 (meia-entrada), e podem ser adquiridos pela plataforma Blue Ticket.

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