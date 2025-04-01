Novo filme retrata história de Chica Chiclete, drag queen pioneira no ES

Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

A icônica drag queen Chica Chiclete, figura essencial na cena cultural e na luta pelos direitos LGBTQIAPN+ no Espírito Santo, terá sua trajetória contada pela primeira vez no cinema. O curta-metragem "Chica Chiclete", que combina narrativa ficcional e documental, promete resgatar o brilho, os desafios e as conquistas de uma das maiores artistas e ativistas do estado e do país.

Atualmente em fase de pós-produção, o filme tem como cenário locações emblemáticas da história de Chica, como a Casa da Música Sônia Cabral e as ruas do Centro de Vitória. O Carnaval capixaba, onde Chica brilhou por décadas como carnavalesca e costureira, também ganha destaque, com cenas que celebram sua atuação na Escola de Samba Novo Império desde os anos 1980.

Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

Um elenco que dá vida à história de Chica Chiclete

Para retratar diferentes momentos da vida da artista, o curta conta com um elenco diverso e representativo. A atriz Maria Muriel interpreta Chica na juventude, enquanto o ator Dante de Castro dá vida à sua fase pré-adolescente. Já as atrizes Matysha Matielo e Jadson Titânio, figuras importantes na cena Ballroom capixaba, representam amigas da protagonista.

Além das reconstituições ficcionais, o filme traz entrevistas documentais com pessoas que compartilharam momentos marcantes ao lado de Chica.

Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

Da resistência à representatividade política

A narrativa do curta percorre momentos decisivos da vida da artista, desde sua infância durante a ditadura militar, passando pelo impacto da epidemia de Aids nos anos 1980, até sua ascensão como ícone da cultura LGBTQIAPN+ capixaba. A história culmina em um feito histórico: Chica Chiclete foi a primeira drag queen eleita para um cargo político no Brasil, assumindo uma cadeira na Câmara Municipal de Vila Velha.

Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

"Ser a Chica Chiclete sempre me realizou. Eu fico feliz de ser uma referência para as gerações mais novas também. A gente passou por muita coisa, tivemos tantas dificuldades", reflete a artista, que por mais de uma década também foi responsável pelo Bar da Chica, espaço que se tornou um verdadeiro refúgio para a comunidade LGBTQIAPN+ em Vila Velha.

Produção capixaba e compromisso com a acessibilidade

Com direção de Vini Kava e roteiro de Evilyn Quintino, criadores da premiada websérie "Montadas", o curta conta com uma equipe composta por cerca de 30 profissionais capixabas. A previsão de lançamento é no segundo semestre deste ano.

Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro