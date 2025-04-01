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Filme

Novo filme retrata história de Chica Chiclete, drag queen pioneira no ES

Produção destaca lutas, conquistas e o impacto cultural da artista e ativista LGBTQIAPN+
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 09:43

Novo filme retrata história de Chica Chiclete
Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro
A icônica drag queen Chica Chiclete, figura essencial na cena cultural e na luta pelos direitos LGBTQIAPN+ no Espírito Santo, terá sua trajetória contada pela primeira vez no cinema. O curta-metragem "Chica Chiclete", que combina narrativa ficcional e documental, promete resgatar o brilho, os desafios e as conquistas de uma das maiores artistas e ativistas do estado e do país.
Atualmente em fase de pós-produção, o filme tem como cenário locações emblemáticas da história de Chica, como a Casa da Música Sônia Cabral e as ruas do Centro de Vitória. O Carnaval capixaba, onde Chica brilhou por décadas como carnavalesca e costureira, também ganha destaque, com cenas que celebram sua atuação na Escola de Samba Novo Império desde os anos 1980.
Novo filme retrata história de Chica Chiclete
Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

Um elenco que dá vida à história de Chica Chiclete

Para retratar diferentes momentos da vida da artista, o curta conta com um elenco diverso e representativo. A atriz Maria Muriel interpreta Chica na juventude, enquanto o ator Dante de Castro dá vida à sua fase pré-adolescente. Já as atrizes Matysha Matielo e Jadson Titânio, figuras importantes na cena Ballroom capixaba, representam amigas da protagonista.
Além das reconstituições ficcionais, o filme traz entrevistas documentais com pessoas que compartilharam momentos marcantes ao lado de Chica.
Novo filme retrata história de Chica Chiclete
Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro

Da resistência à representatividade política

A narrativa do curta percorre momentos decisivos da vida da artista, desde sua infância durante a ditadura militar, passando pelo impacto da epidemia de Aids nos anos 1980, até sua ascensão como ícone da cultura LGBTQIAPN+ capixaba. A história culmina em um feito histórico: Chica Chiclete foi a primeira drag queen eleita para um cargo político no Brasil, assumindo uma cadeira na Câmara Municipal de Vila Velha.
Novo filme retrata história de Chica Chiclete
Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro
"Ser a Chica Chiclete sempre me realizou. Eu fico feliz de ser uma referência para as gerações mais novas também. A gente passou por muita coisa, tivemos tantas dificuldades", reflete a artista, que por mais de uma década também foi responsável pelo Bar da Chica, espaço que se tornou um verdadeiro refúgio para a comunidade LGBTQIAPN+ em Vila Velha.

Produção capixaba e compromisso com a acessibilidade

Com direção de Vini Kava e roteiro de Evilyn Quintino, criadores da premiada websérie "Montadas", o curta conta com uma equipe composta por cerca de 30 profissionais capixabas. A previsão de lançamento é no segundo semestre deste ano. 
Novo filme retrata história de Chica Chiclete
Novo filme retrata história de Chica Chiclete Crédito: Meuri Ribeiro
A produção também se destaca pelo compromisso com a acessibilidade, oferecendo tradução em Libras, audiodescrição e legendas descritivas. Com classificação indicativa de 14 anos, "Chica Chiclete" tem lançamento previsto para os próximos meses, prometendo emocionar e inspirar novas gerações.

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