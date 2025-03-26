"Câncer com Ascendente em Virgem": filme emociona e quebra tabus sobre câncer

O cinema brasileiro ganha um novo drama emocionante, mas com toques de humor. O filme "Câncer com Ascendente em Virgem", dirigido por Rosane Svartman, estreia nos cinemas no dia 27 de março, abordando o câncer de mama com sensibilidade e leveza. Com um elenco estrelado por Suzana Pires, Marieta Severo, Nathália Costa e Fabiana Karla, o longa destaca a rede de apoio feminina e a complexidade das relações familiares diante de um diagnóstico tão impactante.

Baseado na história real de Clélia Bessa, produtora do filme, que superou o câncer de mama em 2008 e compartilhou sua experiência no blog "Estou com Câncer, e Daí?", o longa é um retrato emocionante da força feminina diante da adversidade.

Não é um filme sobre a doença, é um filme sobre a vida

"É um filme que celebra a vida, celebra as relações e mostra como um diagnóstico pode transformar a vida não só de uma pessoa, mas de todos ao seu redor. É um convite para as pessoas enxergarem a vida de outra forma, enxergarem a fragilidade humana", destaca a diretora Rosane Svartman.

Um elenco e um roteiro de peso

Equipe do filme "Câncer com Ascendente em Virgem" Crédito: Divulgação/Mariana Vianna

Na trama, acompanhamos Clara (Suzana Pires), uma professora de matemática e influenciadora educacional que descobre o câncer de mama e precisa lidar com os impactos da doença em todas as esferas de sua vida. Ao lado, está sua mãe, Leda, vivida por Marieta Severo, uma mulher espiritualizada, cheia de crenças e que traz leveza à história. A relação entre Clara, Leda e a filha Nina (Nathália Costa) atravessa momentos de conflito, mas também de muito amor e acolhimento.

"Leda tem essa função, uma leveza, um toque positivo. É mística, acredita em tudo. É um ingrediente que ajuda a contar essa história de maneira prazerosa. Ter me permitido reviver isso na ficção está sendo positivo. Porque a arte tem essa função de cura, de mexer em lugares que, às vezes, você não quer revisitar, mas fazendo isso, se transforma", reflete Marieta Severo.

Para Suzana Pires, que também assina o roteiro ao lado de Svartman, o envolvimento com a história foi intenso desde o início. A atriz raspou o cabelo para dar vida à personagem, tornando essa interpretação ainda mais visceral.

"A preparação começou na escrita do roteiro, baseado no blog da Clélia Bessa. Ela relatou sua experiência real com o câncer de mama, e a partir disso criamos o roteiro com uma equipe incrível. Enquanto ele era desenvolvido, eu já estava me preparando emocionalmente. Além disso, na época, meu pai estava enfrentando a mesma doença, então eu conhecia de perto o dia a dia de um paciente oncológico", conta Suzana.

Cena do filme "Câncer com Ascendente em Virgem" Crédito: Divulgação/Mariana Vianna

A atriz também compartilha sua experiência ao gravar a cena em que raspou os cabelos:

"Eu sempre gostei de me transformar para um personagem, e neste filme fui ainda mais fundo. Já estava preparada, mas ver-se sem cabelo pela primeira vez é um grande impacto. Depois, comecei a me achar bonita careca, a usar lenços e viver a experiência como tantas mulheres que passam por isso. Durante quase quatro meses, minha própria vida ficou em segundo plano para dar vida à Clara."