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Hollywood

Selton Mello passeia em Los Angeles com Jack Black, seu colega em novo filme

Astro da comédia leva Selton para conhecer o icônico cinema Vista Theater
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2025 às 09:42

Selton Mello 'dá rolê' com Jack Black
Selton Mello 'dá rolê' com Jack Black Crédito: @seltonmello no Instagram
Selton Mello está passeando por Los Angeles com um anfitrião de peso. O ator postou fotos em suas redes sociais neste domingo (16) em que aparece com Jack Black. "Absolute cinema", escreveu.
Os dois são colegas de elenco no remake de "Anaconda", primeira produção Hollywoodiana em que o brasileiro trabalha. Paul Rudd também está no filme, com estreia prevista para dezembro deste ano.
Jack Black, 55, e Selton, 52, posaram juntos na fachada do tradicional cinema Vista Theater. "Você está certo, meu amigo Jack Black, esse é o melhor lugar da cidade", escreveu Selton.
Em "Anaconda", o ator brasileiro interpreta um cuidador de animais. "Nova fase do game. Sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente. Tudo diferente, mas parecido", disse ele durante as gravações.
"Trabalhar em uma produção da Sony Pictures desse tamanho, com atores que sempre admirei, em outra língua, ser recebido generosamente como um ator do Brasil, que eles também respeitam e tinham curiosidade de conhecer. Tudo isso tem sido motivo de grande alegria na minha vida profissional", comemorou.

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