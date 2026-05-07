Rio Branco vence o Gama e está nas semifinais da Copa Verde

O Rio Branco-ES está classificado para as semifinais da Copa Verde 2026. Na noite desta quarta-feira, no jogo único das quartas de final, disputado no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, o Capa-Preta derrotou o até então invicto Gama, por 1 a 0, e avançou no torneio regional.
Classificado, o Rio Branco-ES vai encarar nas semifinais o vencedor do confronto entre Vila Nova e Anápolis. A partida única acontece na próxima quarta-feira, no OBA.
Os dois jogos das semifinais da Copa Verde estão previstos para serem realizados nos dias 20 e 27 de maio. Na próxima semana, o Departamento de Competições da CBF vai confirmar as datas, horários e locais das duas partidas. Além do título da Copa Centro-Oeste, o futuro finalista também conquista uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil 2027.
Eliminado da Copa Verde, o Gama agora concentra as suas atenções na luta pelo acesso, na Série D do Brasileirão. O time candango é o líder do Grupo 3, com 13 pontos ganhos. No sábado, o Alviverde enfrenta o Luverdense, fora de casa, pela sexta rodada da primeira fase.
O jogo
Após um início equilibrado, com chances para os dois lados e boas intervenções do goleiro Andrey, o Capa-Preta cresceu na partida e abriu o placar aos 30 minutos. Em um contra-ataque rápido, Gui Mendes tabelou com Rodrigo Carioca e finalizou colocado, de fora da área, para marcar um belo gol. O Gama tentou reagir, principalmente com Kennedy, que obrigou Andrey a fazer importantes defesas, mas o time capixaba conseguiu segurar a pressão e levou a vantagem para o intervalo.
No segundo tempo, o Gama cresceu no jogo, criou boas oportunidades com Willian Júnior, Ramon, Luan e David Lucas — que acertou a trave nos acréscimos —, mas parou nas defesas de Andrey e na solidez defensiva capa-preta, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem sofrer gols. O Rio Branco também levou perigo nos contra-ataques e desperdiçou chances claras com Rafa Pacheco, enquanto Bruno Peres salvou uma finalização Ramon. Mesmo pressionado até os minutos finais, o Brancão resistiu e garantiu a classificação.