Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES

O primeiro tempo foi dominado pelo Porto Vitória, que começou pressionando e criou as melhores chances da partida, principalmente em cabeceio de Luiz Henrique defendido por Hítalo e em oportunidade desperdiçada por Victor Rangel dentro da área. O Rio Branco-ES teve dificuldades para sair jogando, abusou dos impedimentos e pouco conseguiu produzir ofensivamente, apesar de uma boa chance perdida por Levi aos 25 minutos. O Porto manteve maior posse de bola e apostou bastante em cruzamentos e bolas paradas, mas sem conseguir abrir o placar. A primeira etapa terminou melhor para o Rio Branco, que está com o time sub-20 e sustentou bem a pressão do Verdão.





O segundo tempo foi dominado pelo Porto Vitória, que transformou a superioridade em gols logo nos primeiros minutos. Após pressão constante, Victor Rangel abriu o placar aos 10 minutos aproveitando cruzamento rasteiro de Kellyton. Pouco depois, Henrique Melo ampliou em chute desviado após sobra na entrada da área, e aos 22, Luiz Henrique aproveitou erro na saída de bola do Rio Branco para marcar o terceiro. O Rio Branco tentou reagir apenas na reta final, passando a ter mais posse e presença ofensiva, mas sem conseguir ameaçar de forma efetiva. Com atuação segura e eficiente, o Verdão controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória com autoridade.