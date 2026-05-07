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Futebol capixaba

Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES

O Verdão desencantou na segunda etapa e entrou na zona de classificação

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 22:01

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

06 mai 2026 às 22:01
Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026 Wagner Chaló

Porto Vitória bateu o Rio Branco-ES na segunda rodada da Copa Espírito Santo 2026. O Verdão venceu o time sub-20 do Capa-Preta por 3 a 0, no estádio Kleber Andrade, na noite desta quarta-feira. O foco do Brancão esteve no confronto contra o Gama, pela Copa Verde, e a base não sustentou o ímpeto do Porto. Victor Rangel, Henrique Melo e Luiz Henrique marcaram no jogo.


    Como foi o jogo entre Porto Vitória x Rio Branco-ES?


    O primeiro tempo foi dominado pelo Porto Vitória, que começou pressionando e criou as melhores chances da partida, principalmente em cabeceio de Luiz Henrique defendido por Hítalo e em oportunidade desperdiçada por Victor Rangel dentro da área. O Rio Branco-ES teve dificuldades para sair jogando, abusou dos impedimentos e pouco conseguiu produzir ofensivamente, apesar de uma boa chance perdida por Levi aos 25 minutos. O Porto manteve maior posse de bola e apostou bastante em cruzamentos e bolas paradas, mas sem conseguir abrir o placar. A primeira etapa terminou melhor para o Rio Branco, que está com o time sub-20 e sustentou bem a pressão do Verdão.


    O segundo tempo foi dominado pelo Porto Vitória, que transformou a superioridade em gols logo nos primeiros minutos. Após pressão constante, Victor Rangel abriu o placar aos 10 minutos aproveitando cruzamento rasteiro de Kellyton. Pouco depois, Henrique Melo ampliou em chute desviado após sobra na entrada da área, e aos 22, Luiz Henrique aproveitou erro na saída de bola do Rio Branco para marcar o terceiro. O Rio Branco tentou reagir apenas na reta final, passando a ter mais posse e presença ofensiva, mas sem conseguir ameaçar de forma efetiva. Com atuação segura e eficiente, o Verdão controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória com autoridade.

    Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
    Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026 Alessandro Bijunior

    Como ficou a classificação da Copa ES?


    Com a vitória, o Porto Vitória soma os primeiros pontos no torneio e sobe para a quarta posição na tabela, entrando na zona de classificação. No momento, sete dos oito times estão empatados com três pontos, diferenciando-se apenas pelo saldo de gols. Derrotado, o Rio Branco caiu para o segundo lugar.


    Com a vitória, o Porto Vitória soma os primeiros pontos no torneio e sobe para a quarta posição na tabela, entrando na zona de classificação. No momento, sete dos oito times estão empatados com três pontos, diferenciando-se apenas pelo saldo de gols. Derrotado, o Rio Branco caiu para o segundo lugar.

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