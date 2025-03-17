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Após deixar a Globo, capixaba Bárbara Coelho assina com a CazéTV

Ex-Esporte Espetacular foi anunciada neste domingo (16) pelo projeto de Casimiro Miguel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2025 às 08:28

Bárbara Coelho, que assinou com a Cazé TV após deixar a Globo
Bárbara Coelho, que assinou com a Cazé TV após deixar a Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@cazetv/@barbarapcoelho
Ex-apresentadora esportiva da Globo por 12 anos, Bárbara Coelho assinou contrato neste domingo (16) com a Cazé TV, projeto esportivo do streamer Casimiro Miguel com a empresa Livemode.
Sua contratação foi confirmada oficialmente ao público antes do início da primeira final do Paulistão, entre Palmeiras x Corinthians. A coluna já havia antecipado a negociação.
Bárbara terá um programa aos domingos, após as transmissões do Brasileirão, que vai se chamar Tempo de Bola. O torneio será exibido por meio da parceria com o YouTube. Além disso, a apresentadora estará nos principais conteúdos produzidos pela CazéTV em todas as plataformas.
À coluna, Bárbara Coelho contou por que optou pela mudança. "Estou muito animada com essa oportunidade de redirecionar meu público, conquistar outras pessoas, conversar sobre esporte, me divertir e seguir fazendo o que eu amo: comunicação", diz.
E completou: "Estou muito feliz e motivada com este novo ciclo que acaba de começar e que, tenho certeza, me apresentará muitas novidades e grandes desafios pelo caminho".
Bárbara era contratada da Globo desde 2013, quando assinou para ser apresentadora de programas do SporTV. Por lá, comandou o Tá na Área. Sua primeira oportunidade em TV aberta foi em 2018, quando fez a Central da Copa com Tiago Leifert e Caio Ribeiro.
Em dezembro de 2018, ela assumiu o Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Na Globo, ela também já cobriu duas Copas do Mundo masculinas, duas Olimpíadas e duas Copas do Mundo femininas.
Antes da Globo, Bárbara teve passagens marcantes no Esporte Interativo, como apresentadora, além de ter sido repórter da Band no Rio de Janeiro.

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