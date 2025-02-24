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Luto

Morre mãe da jornalista capixaba Bárbara Coelho, aos 67 anos

Informação foi compartilhada pela própria apresentadora nas redes sociais. Bárbara desfilou no último sábado (22), no Carnaval de Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:54

Bárbara Coelho e mãe, Ines Pandolfi
Bárbara Coelho e mãe, Ines Pandolfi Crédito: Instagram/@barbarapcoelho
Maria Inês Pandolfi Coelho, mãe da jornalista capixaba Bárbara Coelho, faleceu nesta segunda-feira (24), aos 67 anos. A informação foi compartilhada pela própria comunicadora da TV Globo em suas redes sociais.
Bárbara usou o Instagram para informar que o velório de sua mãe será realizado nesta terça-feira (25), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Maria Inês enfrentava um câncer e, nos últimos tempos, vinha lutando contra a doença.
Ines Pandolfi, mãe de Bárbara Coelho
Ines Pandolfi, mãe de Bárbara Coelho Crédito: Instagram/@barbarapcoelho

PRESENÇA MARCANTE NO CARNAVAL DE VITÓRIA

No último sábado (22), Bárbara Coelho esteve presente nos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. A jornalista brilhou como um dos destaques da Unidos de Jucutuquara, a primeira escola a entrar no Sambão do Povo.
Em entrevista ao HZ, Bárbara demonstrou entusiasmo ao revelar que esta foi sua estreia desfilando no carnaval de sua cidade natal. "Já trabalhei no carnaval, mas é a primeira vez desfilando. Eu frequentei muito a quadra da Jucutuquara, outras escolas também, porém escolhi a Jucutuquara porque eu sou de Vitória", afirmou.
O falecimento de sua mãe acontece poucos dias após esse momento especial, marcando um período de emoções intensas para a jornalista.

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