Morre mãe da jornalista capixaba Bárbara Coelho, aos 67 anos

Bárbara Coelho e mãe, Ines Pandolfi Crédito: Instagram/@barbarapcoelho

Maria Inês Pandolfi Coelho, mãe da jornalista capixaba Bárbara Coelho, faleceu nesta segunda-feira (24), aos 67 anos. A informação foi compartilhada pela própria comunicadora da TV Globo em suas redes sociais.

Bárbara usou o Instagram para informar que o velório de sua mãe será realizado nesta terça-feira (25), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Maria Inês enfrentava um câncer e, nos últimos tempos, vinha lutando contra a doença.

Ines Pandolfi, mãe de Bárbara Coelho Crédito: Instagram/@barbarapcoelho

PRESENÇA MARCANTE NO CARNAVAL DE VITÓRIA

Em entrevista ao HZ, Bárbara demonstrou entusiasmo ao revelar que esta foi sua estreia desfilando no carnaval de sua cidade natal. "Já trabalhei no carnaval, mas é a primeira vez desfilando. Eu frequentei muito a quadra da Jucutuquara, outras escolas também, porém escolhi a Jucutuquara porque eu sou de Vitória", afirmou.