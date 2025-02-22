'Maior amor da minha vida', diz Lexa em homenagem à filha

Cantora Lexa Crédito: Instagram/@lexa

Ao completar 30 anos neste sábado (22), Lexa homenageou Sofia, filha que perdeu após o nascimento há duas semanas.

A cantora agradeceu, pelas redes sociais, as mensagens que recebeu, mesmo em meio às lágrimas. "Vivi muitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante: ter conhecido o maior amor da minha vida, minha filha Sofia."

A menina nasceu no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu no dia 5. A artista enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce, e ficou internada por 17 dias.

Lexa homenageia à filha Crédito: Instagram/Lexa