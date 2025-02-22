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Tristeza

'Maior amor da minha vida', diz Lexa em homenagem à filha

Cantora, que completa 30 anos, homenageou Sofia, filha que perdeu após o nascimento há duas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 13:02

Grávida, Lexa é internada em São Paulo
Cantora Lexa Crédito: Instagram/@lexa
Ao completar 30 anos neste sábado (22), Lexa homenageou Sofia, filha que perdeu após o nascimento há duas semanas.
A cantora agradeceu, pelas redes sociais, as mensagens que recebeu, mesmo em meio às lágrimas. "Vivi muitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante: ter conhecido o maior amor da minha vida, minha filha Sofia."
A menina nasceu no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu no dia 5. A artista enfrentou uma gestação de alto risco devido a um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce, e ficou internada por 17 dias.
'Maior amor da minha vida', diz Lexa em homenageia à filha
Lexa homenageia à filha Crédito: Instagram/Lexa
A pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva que ocorre na gravidez e afeta gestantes e fetos, geralmente após a 20ª semana. Ela se caracteriza por hipertensão arterial e disfunção de órgãos como o fígado e os rins. Essa condição pode afetar a saúde tanto da mãe quanto do bebê.

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