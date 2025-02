Televisão

Lexa chora ao relatar dores e perda de bebê poucos dias após nascimento

Em entrevista ao Dr. Drauzio Varela, Lexa alerta aos problemas de saúde que levaram a cantora a perder sua bebê poucos dias depois do parto

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:09

Lexa, 29, e o noivo, Ricardo Vianna, 32, conversaram com o Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

Fantástico vai exibir no domingo (23) uma entrevista com a cantora Lexa, 29, e o noivo, Ricardo Vianna, 32, após a morte da primeira filha do casal.

Em entrevista ao Dr. Drauzio Varela, Lexa alerta aos problemas de saúde que levaram a cantora a perder sua bebê poucos dias depois do parto. A primeira filha do casal, Sofia, morreu três dias após o nascimento em um parto prematuro extremo.

"Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava. Minha mão já estava de uma maneira que não estava fechando mais. As pessoas precisam entender o quão grave é a pré-eclampsia", contou a cantora.>

MORRE SOFIA

Lexa, 29, anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, mas a bebê morreu três dias depois. A cantora teve um quadro grave de pré-eclâmpsia. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida", disse a artista no Instagram.>

>

Sofia nasceu no dia 2, muito prematura. "Eu não tenho forças nem para andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor...", escreveu.>

Lexa agradeceu à obstetra por "salvar sua vida" e dar-lhe a chance de pegar a bebê no colo, com vida. "Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje".>

A artista explicou que precisa se afastar por um tempo, em razão do luto. "Eu tô vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mudo e da maior dor também. Por hora (sic) eu só quero ficar quietinha".>

"Depois que somos mães, uma nova pessoa nasce. Eu espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente, volte a trabalhar com muita alegria e idealize coisas lindas. Mas, por hora, eu prefiro respeitar a minha solidão. Já, já eu volto, não como antes, mas eu volto", afirmou Lexa.>

Ela agradeceu o apoio do marido, Ricardo Vianna, e de toda a família. "Meu amor Ricardo, hoje eu te amo ainda mais, quando eu te abraço eu sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável. Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Obrigada por ser essa mulher maravilhosa, dedicada e amorosa".>

