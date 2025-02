Saúde

Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica

Humorista, que já sofreu com depressão, está tratando questões de saúde mental, diz empresário

Whindersson Nunes, 30, está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo há cerca de uma semana.>

A Non Stop Produções, escritório que gerencia a carreira do humorista, confirmou a internação via redes sociais nesta quinta-feira (20).>