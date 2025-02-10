Lexa anuncia falecimento da filha e desabafa sobre momento de luto

Lexa usou as redes sociais para compartilhar perda de sua filha Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para compartilhar com seus seguidores a dolorosa perda de sua filha, Sofia, que faleceu no dia 5 de fevereiro. Em um emocionante depoimento, a artista relatou os momentos difíceis que viveu durante a gestação e após o nascimento da bebê, além do impacto da perda em sua vida.

Lexa revelou que enfrentou uma gestação de 25 semanas e quatro dias marcada por complicações graves, incluindo uma pré-eclâmpsia precoce com Síndrome de HELLP, condição rara e extremamente grave que levou a cantora a uma internação de 17 dias.

Durante esse período, ela passou por diversos procedimentos médicos, como o uso de Clexane e mais de 100 coletas de sangue na semi-intensiva, além de três dias na UTI. Mesmo com todos os cuidados e orações, sua filha não resistiu.

Em seu desabafo, Lexa relembrou a última noite grávida e os momentos especiais que viveu com sua bebê ainda no ventre. "Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente", escreveu a cantora.

A pequena Sofia chegou a ser colocada na incubadora, mas não conseguiu sobreviver. A cantora também prestou uma homenagem ao marido, o ator Ricardo Vianna, agradecendo pelo apoio incondicional durante esse período difícil. "Você não soltou minha mão e foi o marido e pai mais incrível do mundo", declarou.

Além da dor da perda, Lexa relatou o impacto físico e emocional que enfrenta, mencionando o luto intenso e as dificuldades de lidar com a realidade de ter seus seios cheios de leite sem a presença da filha. "Parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto", desabafou.

A artista também agradeceu a equipe médica e todos que oraram por sua recuperação e pela filha. Em meio à dor, Lexa demonstrou sua fé ao afirmar que acredita que um dia reencontrará com sua filha: "Espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo... espera que a mamãe vai te dar mais colo".