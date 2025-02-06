Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Influenciadora Laleska Alexandre morre no Ceará aos 28 anos

Informação foi confirmada por familiares da jovem, que relatam que a causa da morte foi um choque séptico em decorrência de uma infecção trompa-ovariana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 12:12

Influenciadora Laleska Alexandre morre no Ceará
Influenciadora Laleska Alexandre morre no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram/@laleskaalexandre
A influenciadora digital Laleska Alexandre, de 28 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (5) no município de Cariri, no Ceará. A informação foi confirmada por familiares da jovem, que relatam que a causa da morte foi um choque séptico em decorrência de uma infecção trompa-ovariana.
Laleska estava internada no Hospital Regional de Cariri desde domingo (2), após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com fortes dores. Segundo sua prima, Karízia Temóteo, a influenciadora passou por uma cirurgia exploratória, uma vez que os médicos não conseguiram fechar o diagnóstico apenas com exames.
Durante o procedimento, foi constatada a infecção já em estágio avançado. Entre segunda e terça-feira (3 e 4), Laleska entrou em choque séptico e, apesar dos esforços médicos, não resistiu, vindo a óbito às 5h da manhã.
O corpo da influenciadora será conduzido para a cidade de Barro, no interior cearense, onde acontecerá o velório em Juazeiro do Norte. O sepultamento está marcado para as 17h desta quinta-feira (6).
Nas redes sociais, amigos e seguidores lamentaram a morte precoce da jovem. "Te amo eternamente, irei lembrar de você como a menina doce, de fé, determinada, trabalhadora que nunca esmoreceu diante da adversidade, que sempre se esforçou para dar o melhor de si", escreveu uma amiga em uma homenagem.
Laleska Alexandre acumulava milhares de seguidores e compartilhava conteúdos sobre sua rotina e estilo de vida. Sua morte comoveu a comunidade digital e deixou uma legião de admiradores em luto.

Veja Também

Morre David Lynch, diretor de 'Twin Peaks' e 'Cidade dos Sonhos', aos 78 anos

Estrela do OnlyFans morre aos 37 anos após cair da varanda de apartamento

Morre, aos 32 anos, ator de 'The Walking Dead' e 'County Rescue'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados