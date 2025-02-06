Influenciadora Laleska Alexandre morre no Ceará aos 28 anos

Influenciadora Laleska Alexandre morre no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram/@laleskaalexandre

A influenciadora digital Laleska Alexandre, de 28 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (5) no município de Cariri, no Ceará. A informação foi confirmada por familiares da jovem, que relatam que a causa da morte foi um choque séptico em decorrência de uma infecção trompa-ovariana.

Laleska estava internada no Hospital Regional de Cariri desde domingo (2), após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com fortes dores. Segundo sua prima, Karízia Temóteo, a influenciadora passou por uma cirurgia exploratória, uma vez que os médicos não conseguiram fechar o diagnóstico apenas com exames.

Durante o procedimento, foi constatada a infecção já em estágio avançado. Entre segunda e terça-feira (3 e 4), Laleska entrou em choque séptico e, apesar dos esforços médicos, não resistiu, vindo a óbito às 5h da manhã.

O corpo da influenciadora será conduzido para a cidade de Barro, no interior cearense, onde acontecerá o velório em Juazeiro do Norte. O sepultamento está marcado para as 17h desta quinta-feira (6).

Nas redes sociais, amigos e seguidores lamentaram a morte precoce da jovem. "Te amo eternamente, irei lembrar de você como a menina doce, de fé, determinada, trabalhadora que nunca esmoreceu diante da adversidade, que sempre se esforçou para dar o melhor de si", escreveu uma amiga em uma homenagem.