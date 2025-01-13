Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Estrela do OnlyFans morre aos 37 anos após cair da varanda de apartamento

Courtney sofreu o acidente durante viagem de férias a Bali, famoso destino turístico na Indonésia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:13

A DJ, modelo e estrela do OnlyFans australiana Courtney Mill morreu aos 37
A DJ, modelo e estrela do OnlyFans australiana Courtney Mill morreu aos 37 Crédito: Reprodução/Instagram/@djcourtneymills
A DJ, modelo e estrela do OnlyFans australiana Courtney Mill morreu aos 37, no domingo (12), após após despencar da varanda de um apartamento em que estava hospedada na Indonésia.
Courtney sofreu o acidente durante viagem de férias a Bali, famoso destino turístico na Indonésia. A modelo se acidentou na sexta-feira (10), sofreu diversos ferimentos graves e chegou a ser socorrida com vida, passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e morreu. As informações são do Daily Mail.
Autoridades da Indonésia registraram o caso como acidente. Maiores detalhes sobre a circunstância da queda, se ela estava sozinha ou acompanhada no apartamento e a altura da qual ela despencou não foram revelados.
Mills já havia fixado residência em Bali, antes de voltar a morar em Melbourne, na Austrália. Conforme a família dela relatou à imprensa local, a modelo viajava com frequência para Bali para visitar seus dois cachorros, que residem no país asiático.
Família de Courtney lamentou a morte da modelo. "Ela era linda, de grande coração, feliz e sortuda. Ela viveu a vida ao máximo. Apenas a tristeza e o luto de uma vida que foi perdida muito cedo", disse a mãe dela, Diane, ao site Nine News.
Courtney Mills já havia se envolvido em dois outros graves acidentes em Bali. Em 2018, ela e um então namorado ficaram feridos após sofrerem um acidente de motocicleta. Em 2023, a modelo foi hospitalizada após cair de um lance de escadas, que provocou sangramento em seu cérebro.

Veja Também

'Novo Boninho' quer show do ex de Gracyanne Barbosa no BBB 25

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia íntima e discreta

Ana Hickmann é condenada a pagar pensão de R$ 15 mil por mês ao ex-marido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados