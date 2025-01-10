Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia íntima e discreta

Nicolas Prattes e Sabrina Sato se casaram nesta sexta-feira Crédito: Reprodução/Instagram/@sabrinasato

Sem alarde e com pouco registro nas redes sociais, Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram nesta sexta-feira (10) na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Alguns dos convidados estão mostrando seus looks nas redes, mas o visual da noiva permanece em segredo. Sabrina deu apenas um spoiler sobre a grife responsável pelo seu vestido: o modelo é assinado por Giambattista Valli.

Famosos como Ana Maria Braga, Junior Lima e a esposa, Mônica Benini, Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro e a top Fernanda Motta estão na lista de convidados. Os noivos pediram discrição para os amigos e restringiram celulares na cerimônia.

Um time de personalidades da moda também está presente, como o maquiador Rodrigo Costa e os estilistas Yan Accioli, Patrícia Romano e Helô Rocha.

Sabrina e o galã das 21h da Globo apareceram juntos pela primeira vez no Carnaval de 2024. Ainda em fevereiro, os dois anunciaram o namoro e, em seguida, foram vários passos dados.