Preta Gil fala pela 1ª vez após cirurgia realizada em dezembro

Preta Gil Crédito: Reprodução @pretagil

Preta Gil, 50, falou pela primeira vez desde que fez com duração de 21 horas, no dia 20 de dezembro.

Deitada na cama do hospital, Preta disse estar se recuperando. "Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil", contou nos Stories do Instagram.

A cantora disse estar vivendo um dia de vez, lutando. "Dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo".