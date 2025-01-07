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No hospital

Fora da UTI, Preta Gil atualiza estado de saúde

A cantora atualizou os fãs nesta segunda-feira (6) sobre seu estado de saúde.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 10:16

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil
Preta Gil atualizou os fãs nesta segunda-feira (6) sobre seu estado de saúde. Ainda internada, a cantora posou em seu leito hospitalar com o rosto maquiado a aparência viçosa.
A artista, que está tratando um câncer, atualmente se recupera de uma cirurgia delicada feita no dia 19 de dezembro. Ela passou cerca de 20 dias na UTI e foi para o quarto no Ano-Novo.
"Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta", escreveu Preta nas redes sociais.
Na virada do ano, ela recebeu a visita do pai, Gilberto Gil, da madrasta, Flora Gil, da neta, Sol de Maria e da irmã Bela Gil, além de outros amigos e familiares.
Preta está internada no Sírio-Libanês, em São Paulo. Nos comentários da publicação, fãs e amigos desejaram melhoras e mandaram emojis de corações para a cantora.

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