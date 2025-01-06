BBB 25: Quando serão reveladas as duplas participantes? Globo divulga data de anúncio

Tadeu Schmidt vai anunciar participantes do BBB 25 na próxima quinta-feira (9) Crédito: Manoella Mello/Globo

Quem são as duplas que vão concorrer ao prêmio na próxima edição do Big Brother Brasil ? A Globo vai divulgar na próxima quinta-feira (9) os nomes dos participantes do BBB 25, que vão entrar na casa acompanhados de alguém que escolheram previamente.

O anúncio dos futuros confinados será feito diretamente da casa mais vigiada do Brasil e transmitido pela Globo ao longo de sua programação diária. Tadeu Schmidt estará acompanhado do time de transmissão do reality.

Beatriz Reis e Thiago Oliveira, da Rede BBB, vão repercutir os perfis ao vivo com convidados especiais ao vivo pelo Globoplay.

Antes do anúncio, na próxima terça-feira (7), estreia o "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada". A produção celebra as 24 edições já exibidas e será dividida em quatro episódios, exibida em quatro dias consecutivos, até 10 de janeiro, na Globo após "Mania de Você".