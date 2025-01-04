Previsões astrológicas para o BBB 25: o que esperar desta edição

Vem aí o BBB 25, e, se depender das previsões astrológicas, esta será uma edição intensa, com momentos de grande emoção e estratégia.
Prepare-se para uma temporada cheia de reviravoltas, com romances, tretas e muito jogo de cintura! Para os astros, o grande vencedor será alguém que equilibre estratégia e coração e que consiga jogar unido a um grupo, equipe ou parceria.
Vem saber tudo sobre as previsões astrológicas para o BBB 25!
Mapa Astral do BBB 25 e as previsões astrológicas
Antes de tudo, vale a pena destacar que, em 2025, a energia dos astros é de muitas transformações! Alguns trânsitos que acontecem neste ano, mesmo que se concretizem fora do período do programa, já agem de alguma forma na casa do Big Brother Brasil. São eles:
Júpiter e Urano em Gêmeos
Saturno e Netuno em Áries
Mas, para você ter as previsões astrológicas mais detalhadas para o BBB 25, fizemos um Mapa Astral desta edição. Dá uma olhada!
Entrada em duplas
Pela primeira vez na história do programa, os brothers entrarão em duplas. Sim! Para concorrer à tão sonhada vaga, nesta edição, os candidatos fizeram a inscrição em conjunto (com cônjuge, amiga, irmão, tio…).
Essa mudança tem tudo a ver com o Ascendente do BBB 25: Libra! Este é o signo das parcerias e da união, bem como das alianças que precisamos realizar para conseguir o que desejamos.
Por mais que as alianças sejam uma característica forte no Mapa do BBB 25, manter as boas aparências e o equilíbrio libriano pode ser um superdesafio nesta edição.
Isso porque Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de “bonzinho” não vai durar muito tempo. Afinal, Lilith é o “grito de liberdade” que precisamos dar sobre situações e pessoas que não fazem mais sentido na nossa vida.
Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante.
Pitadas de nostalgia: a gente vê por aqui!
Outra novidade é que a edição 25 do BBB acontece no ano em que a Rede Globo faz 60 anos. Com a Lua em Câncer presente no Mapa da casa mais vigiada do Brasil, podem esperar alguma nostalgia.
Será que vem um participante das edições passadas novamente? Para a Astrologia, a chance é grande!
Fortes emoções
A estreia do Big Brother Brasil 2025 está marcada para 13/01: exatamente quando acontece a Lua Cheia em Câncer. Na Lua Cheia, tudo fica mais exaltado, à flor da pele! Então, preparem-se para fortes emoções durante todo o BBB 25.
A Lua Cheia da estreia evidencia o signo de Câncer, um dos signos mais caseiros do zodíaco. Ele adora ficar em casa, curtindo e cuidando o lar.
Mas se engana quem acredita que Câncer é apenas casa, carinho, família e cuidado: na energia negativa, a vibe canceriana pode ser muito (eu disse MUITO) vingativa, dramática e manipuladora.
Além disso, o signo de Câncer demora (bastante) para confiar nos outros. Por isso, as primeiras grandes tretas podem ser plantadas já no primeiro dia do programa. Um verdadeiro transbordo de emoções para o BBB 25!
Para ficar de olho
Algumas características astrológicas serão bem marcantes para o BBB 25, veja as previsões:
Conexões profundas e vulnerabilidades expostas
A Lua Cheia em Câncer do dia 13/01, em conjunção com Marte, sugere que os participantes estarão emocionalmente à flor da pele.
Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento, principalmente em dinâmicas coletivas.
Jogo como “negócio sério”
O Sol e Mercúrio em Capricórnio na Casa 4 do Mapa do programa indicam que muitos participantes estarão focados em estratégias sólidas.
O jogo será tratado com disciplina, e alguns serão vistos como “trabalhadores” incansáveis na busca pelo prêmio.
Romances intensos
Com o Ascendente em Libra, a 25ª edição do BBB deve mostrar uma forte busca por romance e alianças, que podem ser essenciais para a conquista do prêmio.
Além disso, a conjunção Vênus e Saturno em Peixes na Casa 6 do Mapa do BBB 25 promete relacionamentos românticos que começarão de forma tímida, mas poderão se aprofundar ao longo da temporada.
No entanto, a presença de Netuno sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento.
Escândalos vindo à tona
É a cara dos “cancelamentos” na internet – mas ainda mais intensos do que nas edições passadas.
Prêmio milionário
Time Pipoca ou Time Camarote? Plutão em Aquário na Casa 5 do Mapa Astral do BBB 25 também evidencia a força do povo.
Ou seja, há forte chance da Pipoca levar para casa o prêmio de milhões!
Calendário astrológico do BBB 25
Vamos espiar juntos os dias mais intensos do programa? Confira a lista abaixo:
13 a 21/01: Lua Cheia em Câncer
A Lua Cheia intensifica as emoções, e Marte em conjunção pode trazer explosões de raiva. Discussões por motivos domésticos ou convivência atingem o auge nesse período.
? Anota aí: 21/01, terça-feira, dia da primeira eliminação, é dia de Lua Minguante em Escorpião. Portanto, cortes serão realizados já com base nos desentendimentos da primeira semana.
Serão favorecidos os participantes sensíveis e empáticos (sem deixar de lado a estratégia), que se destacam ao apaziguar conflitos. Esses podem ganhar força no jogo.
18/01: Conjunção Vênus e Saturno
Possível início de um romance entre dois participantes com uma química forte e mútua admiração. Além disso, pode haver início de alianças mais fortes, unindo emoção e estratégia no jogo.
21/01: Conjunção Sol e Plutão e Lua Minguante em Escorpião
Muitos cortes serão realizados nesta semana. Segredos podem vir à tona, trazendo reviravoltas na dinâmica da casa.
Participantes mais estratégicos poderão usar essas informações a seu favor a fim de criar alianças e dividir grupos.
23/01: Marte em sextil com Urano
Uma prova de resistência ou dinâmica de grupo pode destacar participantes inovadores e ousados. Já oponentes tendem a se destacar pela capacidade de surpreender.
29/01: Lua Nova em Aquário
Um momento de reinício no jogo. Espaço para novas estratégias.
04/02: Fim de Júpiter retrógrado em Gêmeos
Os brothers com signo solar ou Ascendente em Sagitário e Peixes respiram mais aliviados a partir desta data. Por outro lado, os de Gêmeos podem sentir um peso, e algo que planejavam realizar pode ir por água abaixo.
12/02: Lua Cheia em Leão
Participantes carismáticos roubam a cena, enquanto conflitos relacionados à necessidade de atenção e reconhecimento devem vir à tona. Há uma forte tendência a brigas nesse período.
14/02: Mercúrio entra em Peixes
Mal-entendidos e fofocas podem colocar participantes em situações desconfortáveis. Aqui, ganha quem souber se adaptar e tiver a intuição mais afiada.
01/03: Vênus retrógrado em Áries
A “língua afiada” pode causar rompimentos entre os brothers. Além disso, podem surgir mais desentendimentos entre os participantes, rupturas de alianças e até um desejo de jogar sem a participação do outro.
Também podemos esperar problemas de ego e vaidade, bem como momentos tensos envolvendo alianças e disputas emocionais. A autoestima cai e muitos participantes podem começar a sentir sua beleza comprometida.
02/03: Quadratura Sol e Júpiter
Pode rolar exageros e promessas vazias dentro da casa. Assim, participantes tendem a se comprometer além do que podem cumprir, criando tensões. Identidades talvez sejam colocadas à prova.
03/03: Mercúrio entra em Áries
Discussões rápidas e intensas podem marcar o período deste aspecto. Alguns participantes podem expor opiniões fortes e polarizadoras. A partir desta data, a língua fica mais afiada e a mente agitada, aumentando as chances de brigas.
05/03: Sextil Mercúrio e Plutão
Este aspecto favorece estratégias e conversas profundas, com impacto no jogo. O período também pode ser de “regeneração”.
06/03: Lua Crescente em Gêmeos
Boatos ou conversas paralelas podem influenciar as dinâmicas entre os participantes na semana desta Lua.
14/03: Lua Cheia em Virgem e Eclipse lunar total em Virgem
Para a Astrologia, os Eclipses são períodos extremamente marcantes com transformações muito significativas para os próximos seis meses. Tudo muda. O jogo vira.
Um evento inesperado pode mudar completamente o rumo do jogo a partir dessas datas até o final do programa. Participantes mais ousados terão vantagem.
15/03: Mercúrio retrógrado em Áries
Lideranças podem ser estremecidas, e os participantes podem se sentir mais “presos” e incapacitados do que o normal. Será um momento de revisão de pensamentos, bem como das táticas do jogo.
22/03: Lua Minguante em Capricórnio
Período de reflexão sobre estratégias e ações passadas. Alguns participantes podem optar por um jogo mais cauteloso e reservado.
26/03: Lilith entra em Escorpião
A tensão emocional aumenta e a sede do ego por poder e dinheiro crescem. Além disso, segredos podem ser expostos, criando desconforto e rivalidades mais intensas.
27/03: Vênus retrógrado volta para Peixes
Emoções profundas e arrependimentos podem surgir, e alianças frágeis podem desmoronar por falta de confiança. Aqui, ganha ponto quem tiver fé e confiar em si.
29/03: Lua Nova em Áries e Eclipse solar parcial em Áries
Assim como no dia 14/03, este Eclipse pode trazer alguma reviravolta no jogo.
30/03: Netuno em Áries
Data histórica para todas as pessoas, porque Netuno é um planeta geracional e fica em Áries até 2039. A entrada no signo ocorre durante o BBB 25, deixando os ânimos mais tensos e a disputa mais acirrada.
04/04: Lua Crescente em Câncer
Participantes mais sensíveis ou com histórias pessoais marcantes podem conquistar o público.
07/04: Fim de Mercúrio retrógrado em Áries
Com a melhora na comunicação, estratégias que antes eram mal interpretadas começam a fazer sentido.
12/04: Lua Cheia em Libra e fim de Vênus retrógrado
Podem rolar conflitos por busca de equilíbrio. O foco estará em alianças e justiça, podendo desencadear discussões sobre quem está “jogando limpo”.
16/04: Mercúrio entra em Áries
O clima de comunicação impulsiva retorna, mas estratégias diretas e bem articuladas podem trazer vantagens.
18/04: Marte entra em Leão
Neste período, já na reta final do BBB 25, participantes mais competitivos se destacam. Assim, a expectativa é de provas intensas e disputas acirradas.
19/04: Sol entra em Touro
Com esse trânsito, as energias ficam mais estáveis no jogo. Os participantes começam a se concentrar mais em ações práticas e resultados concretos.
20/04 – Lua Minguante em Aquário
A Lua Minguante traz o final de um ciclo. Destaque para reflexão sobre o coletivo e o impacto das ações individuais no grupo. Um participante com postura mais altruísta pode ganhar destaque.