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Astrologia

Veja o que representa cada casa astrológica no mapa astral

Astróloga explica o que elas simbolizam e como interferem na personalidade de cada nativo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 15:19

Existem 12 casas astrológicas no mapa astral (Imagem: Lidiia | Shutterstock)
Existem 12 casas astrológicas no mapa astral Crédito: Imagem: Lidiia | Shutterstock
O mapa astral, também conhecido como mapa astrológico ou mapa natal, é uma representação do céu no momento do nascimento de cada pessoa. Composto por alguns elementos, como planetas, signos e casas, é, também, utilizado para explicar características individuais.
As casas astrológicas no mapa astral representam os setores da nossa vida. Logo, entender os assuntos relacionados a cada uma delas é muito importante. Elas são divididas em 12 partes e todas possuem um significado diferente. A seguir, a astróloga Franciele Campara explica sobre elas. Confira!

Casa 1

É o nosso ascendente. Representa o eu, a individualidade. Jeito próprio de ser, aparência, características físicas e personalidade. Simboliza como nos mostramos para o mundo.

Casa 2

Essa casa representa recursos, finanças, posses e bens materiais. Simboliza como cada um ganha e gasta dinheiro , além dos talentos e habilidades. É a casa da matéria.

Casa 3

A casa 3 representa aprendizado, memória, trocas, mente e comunicação. Fala do estudo primário, isto é, de como se aprende. Refere-se à casa do convívio social com parentes próximos e irmãos. Simboliza pequenas viagens e estudos mais curtos.

Casa 4

A casa 4 representa família, lar, raízes e ancestralidade. Também simboliza passado, base, construção de laços afetivos e senso de pertencimento. É o local em que se mora.

Casa 5

Representa criatividade, criações, projetos. Também simboliza lazer, hobbies , diversão, prazer e autoestima, romances e paixões. É a casa que fala sobre filhos.
Cada casa astrológica possui um significado diferente (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock)
Cada casa astrológica possui um significado diferente Crédito: Imagem: Shyntartanya | Shutterstock

Casa 6

Representa trabalho, rotina, hábitos e atividades diárias. Também simboliza produtividade, organização e deveres. É a casa que fala sobre saúde, alimentação, autocuidado e animais de estimação.

Casa 7

Significa casamento e relacionamentos estáveis. Representa formas de estabelecer parcerias, associações, sócios, elos e acordos que fazemos. Experiência do encontro com o outro, é a casa do compartilhar.

Casa 8

A casa 8 representa transformações, desapego e como lidamos com a impermanência. Simboliza investimentos, dinheiro do outro, morte e renascimento, profundidade, tabus, poder, ocultismo e mistério.

Casa 9

Essa casa representa o estudo superior, pesquisa e universidade. Também simboliza viagens longas, cultura, intercâmbio, filosofia, religião e sabedoria. É ligada à jornada de busca pelo sentido da vida, desejo de expansão, planos e motivação.

Casa 10

Significa carreira, reputação, status e vida pública. Simboliza também reconhecimento, realização profissional, marca no mundo e legado. Essa casa é o meio do céu, é o chamado que temos no mundo.

Casa 11

A casa 11 representa amigos, grupos, associações e clubes. Também está ligada à intelectualidade, a redes sociais e mídias, à sociedade, a políticas públicas, à coletividade e a ideais humanitários.

Casa 12

Representa espiritualidade, subjetividade, energia, metafísica e transcendência. Simboliza também sonhos, medos , reclusão e sentimentos ocultos. É a casa do inconsciente.
Por Franciele Campara

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