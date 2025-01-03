Conheça as características do signo do Búfalo no Horóscopo Chinês

O Búfalo é o segundo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Capricórnio. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento dos nativos é a Água, as pedras são ônix e quartzo, enquanto a flor é a violeta. O metal é o chumbo, a erva é a malva, as cores são preto, cinza e verde-escuro, e o número da sorte é o 8.
Como é o nativo de Búfalo?
Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, este nativo é reservado, introspectivo e esconde as emoções, com a intenção de mostrar cautela e ponderação. Porém, oculta a necessidade de autoafirmação e carência afetiva, que ele teima em negar. “Exigente e ambicioso, o Búfalo está sempre desafiando os próprios limites”, afirma o astrólogo.
Características marcantes
Dentre as virtudes do Búfalo, está o alto senso de responsabilidade. Conforme Victor Souza, isso faz dele um signo perseverante e dedicado ao trabalho.
Aspectos que precisa desenvolver
Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês , o Búfalo também possui características que precisa desenvolver. Conforme Victor Souza, esse nativo pode ser demasiadamente ambicioso e se irritar facilmente. Costuma usar a ironia e o sarcasmo para se defender. Por isso, é necessário exercitar a calma e a simplicidade.
Nativo do Búfalo nos relacionamentos
Conforme Victor Souza, o nativo do Búfalo, na juventude, trabalha arduamente e busca amadurecer em segurança. Contudo, isso o impede de viver o presente e de investir no lado emocional. Nas relações, como está sempre preocupado com a própria imagem, tende a ser paciente e busca atender às necessidades do par. Procura demonstrar por meio das sensações físicas aquilo que não consegue verbalizar.