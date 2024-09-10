'Se eu quisesse, já daria para parar de trabalhar', diz ex-BBB Beatriz Reis

Beatriz Reis não ficou entre os três finalistas do BBB 24, mas ela define a sua participação como vitoriosa. Atriz de formação (ganhou uma participação na novela "Família é Tudo") reconhece que tem faturado alto com publicidade e, por isso, vive outra realidade financeira desde que saiu do reality: "Se eu quisesse, já daria para parar de trabalhar", diz.
A ex-camelô afirma que sempre foi uma pessoa econômica e lembra que muitas vezes abriu mão de comprar um coisa para economizar. "Quando eu era pobre e ganhava R$ 1.200 na produtora ou R$ 50 por dia na barraca, eu somava tudo. Se percebesse que para comprar um pão de queijo ia me faltar para pagar uma conta, eu não comprava o pão de queijo. Eu controlava cada centavo que entrava", conta.
Apesar de ter mais dinheiro em conta, Beatriz continua fechando a mão. "Sou ainda mais cautelosa. É um cuidado redobrado. Sei de onde vim com minha família e não quero voltar", explica. "Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que vivi, e viveria tudo de novo. Quero cada vez mais alcançar voos altos, para também honrar a Deus.
Beatriz afirma que investe a maior parte do seu dinheiro e até agora só comprou um carro para o irmão: "Foi um sonho, porque ano passado eu não poderia dar nem uma televisão para ele, imagina um carro".
Ela continua: "Ainda não comprei nada. Para não dizer que não fiz nada, fiz uma sessão de laser no rosto. Não tive tempo nem de cuidar da minha pele direito, do meu sorriso, dos meus dentes, nunca fiz nada. Mas também foi por falta de tempo.