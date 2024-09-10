'Se eu quisesse, já daria para parar de trabalhar', diz ex-BBB Beatriz Reis

Bia conta que só comprou um carro para o irmão: 'Só fiz uma sessão de laser no rosto' Crédito: Reprodução/Instagram

Beatriz Reis não ficou entre os três finalistas do BBB 24, mas ela define a sua participação como vitoriosa. Atriz de formação (ganhou uma participação na novela "Família é Tudo") reconhece que tem faturado alto com publicidade e, por isso, vive outra realidade financeira desde que saiu do reality: "Se eu quisesse, já daria para parar de trabalhar", diz.

A ex-camelô afirma que sempre foi uma pessoa econômica e lembra que muitas vezes abriu mão de comprar um coisa para economizar. "Quando eu era pobre e ganhava R$ 1.200 na produtora ou R$ 50 por dia na barraca, eu somava tudo. Se percebesse que para comprar um pão de queijo ia me faltar para pagar uma conta, eu não comprava o pão de queijo. Eu controlava cada centavo que entrava", conta.

Apesar de ter mais dinheiro em conta, Beatriz continua fechando a mão. "Sou ainda mais cautelosa. É um cuidado redobrado. Sei de onde vim com minha família e não quero voltar", explica. "Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que vivi, e viveria tudo de novo. Quero cada vez mais alcançar voos altos, para também honrar a Deus.

Beatriz afirma que investe a maior parte do seu dinheiro e até agora só comprou um carro para o irmão: "Foi um sonho, porque ano passado eu não poderia dar nem uma televisão para ele, imagina um carro".