Camila Pitanga produz série sobre irmãs do ES que ficaram famosas com depilação nos EUA

Camila Pitanga está desenvolvendo duas séries de ficção para o streaming Max Crédito: Reprodução/Instagram/@caiapitanga

A atriz Camila Pitanga está desenvolvendo duas séries de ficção para o streaming Max, mantido pela Warner Bros Discovery. Os trabalhos estão em bom ritmo e espera-se que ambos os projetos sejam produzidos a partir dos próximos meses.

A principal delas é uma série sobre as J Sisters, um grupo de sete irmãs de Linhares, Norte do Espírito Santo, que popularizou a chamada "brazilian wax", a depilação íntima brasileira com cera quente nos Estados Unidos nos anos 1990, após abrirem um salão em Nova York.

O apelido é referência ao primeiro nome de cada uma das irmãs. Jocely, Janea, Joyce, Juracy, Jussara, Judseia e Jonice viraram fenômeno nacional com direito a clientes famosas, como as atrizes Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow e Kate Winslet.

J Sisters: Camila Pitanga desenvolve série sobre irmãs que ficaram famosas com depilação nos Estados Unidos para Max Crédito: Reprodução/Instagram

Mas a história das irmãs terminou de forma triste. A má administração do local, junto ao fato de uma das irmãs ajudarem pessoas ilegais a entrarem nos Estados Unidos, fez o salão acumular dívidas de mais de 1 milhão de dólares. Em 2018, ele entrou em processo de falência.

Mesmo com os problemas, o negócio das J Sisters segue aberto e tenta se reerguer. A ideia de Camila é contar toda a história, indo da ascensão à queda. Junto com o projeto das J Sisters, a atriz desenvolve um thiller, que ainda está em fase de concepção.

Junto a esses projetos, Camila Pitanga é uma das estrelas da novela "Beleza Fatal", que será lançada pela Max em janeiro de 2025. No elenco da produção, estão nomes como Murilo Rosa, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz.