Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Camila Pitanga produz série sobre irmãs do ES que ficaram famosas com depilação nos EUA
Streaming

Camila Pitanga produz série sobre irmãs do ES que ficaram famosas com depilação nos EUA

Atriz pretende contar história do salão de sete irmãs que popularizaram a depilação brasileira no mercado americano na Max, streaming da Warner
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:19

Camila Pitanga está desenvolvendo duas séries de ficção para o streaming Max
Camila Pitanga está desenvolvendo duas séries de ficção para o streaming Max Crédito: Reprodução/Instagram/@caiapitanga
A atriz Camila Pitanga está desenvolvendo duas séries de ficção para o streaming Max, mantido pela Warner Bros Discovery. Os trabalhos estão em bom ritmo e espera-se que ambos os projetos sejam produzidos a partir dos próximos meses.
A principal delas é uma série sobre as J Sisters, um grupo de sete irmãs de Linhares, Norte do Espírito Santo, que popularizou a chamada "brazilian wax", a depilação íntima brasileira com cera quente nos Estados Unidos nos anos 1990, após abrirem um salão em Nova York.
O apelido é referência ao primeiro nome de cada uma das irmãs. Jocely, Janea, Joyce, Juracy, Jussara, Judseia e Jonice viraram fenômeno nacional com direito a clientes famosas, como as atrizes Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow e Kate Winslet.
J Sisters: Camila Pitanga desenvolve série sobre irmãs que ficaram famosas com depilação nos Estados Unidos para Max
J Sisters: Camila Pitanga desenvolve série sobre irmãs que ficaram famosas com depilação nos Estados Unidos para Max Crédito: Reprodução/Instagram
Mas a história das irmãs terminou de forma triste. A má administração do local, junto ao fato de uma das irmãs ajudarem pessoas ilegais a entrarem nos Estados Unidos, fez o salão acumular dívidas de mais de 1 milhão de dólares. Em 2018, ele entrou em processo de falência.
Mesmo com os problemas, o negócio das J Sisters segue aberto e tenta se reerguer. A ideia de Camila é contar toda a história, indo da ascensão à queda. Junto com o projeto das J Sisters, a atriz desenvolve um thiller, que ainda está em fase de concepção.
Junto a esses projetos, Camila Pitanga é uma das estrelas da novela "Beleza Fatal", que será lançada pela Max em janeiro de 2025. No elenco da produção, estão nomes como Murilo Rosa, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz.
*Com informações da Folha de São Paulo

Veja Também

Após polêmica, Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera

Xuxa Meneghel assina com a Som Livre e lança álbum inédito

Quem Thiago Cordeiro, apontado como namorado de Mariana Ximenes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Camila Pitanga EUA Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória
Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados