Famosos

Xuxa Meneghel assina com a Som Livre e lança álbum inédito

Novo álbum vai se chamar 'Raridades X' e chega ao mercado no próximo dia 24
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 08:21

Após oito anos do álbum 'XSPB 13', Xuxa Meneghel anuncia novo projeto musical
Após oito anos do álbum 'XSPB 13', Xuxa Meneghel anuncia novo projeto musical Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
Após oito anos do álbum "XSPB 13", Xuxa Meneghel está de volta à gravadora Som Livre e anunciou que já tem um novo projeto. O álbum chamado "Raridades X" chega ao mercado no próximo dia 24. A apresentadora, que agora tem um quadro no Fantástico, contou que o projeto nasceu a partir das cobranças do fãs e avisa que não pensa em retomar a carreira musical.
Xuxa explicou. "Esse álbum não foi algo pensado como um retorno da minha carreira musical, mas sim de fazer um carinho para muitos fãs, que cresceram comigo. É para esse público que eu nunca quero deixar de fazer alguma coisa". O álbum "Raridades X" terá dez faixas disponibilizadas em programas especiais, filmes e no Xou da Xuxa.
A primeira faixa do trabalho é "Ilha Deserta". Outras canções são: "Com Amor", "Astronauta de Papel", "Chefinho Mandou", "Litoral", "Amigo Especial", "Defensores da Natureza", "Você Caiu do Céu", "Doce Mel" e "Pé no Chão".
Xuxa ainda comentou: "Espero que o público que tenha crescido comigo, que são pais agora, continuem acreditando no meu trabalho e respeitando, a ponto de oferecer para os seus filhos que são o maior tesouro deles".

Veja Também

Quem Thiago Cordeiro, apontado como namorado de Mariana Ximenes

Virginia anuncia nascimento de José Leonardo, terceiro filho com Zé Felipe

Nicolas Prattes revela que ele e Sabrina Sato estão noivos: 'Parceira da minha vida'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Xuxa Xuxa Meneghel
Recomendado para você

Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo
Imagem de destaque
Após ser chamado de fraco, papa reage e diz que não tem medo de Donald Trump
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

