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Virginia anuncia nascimento de José Leonardo, terceiro filho com Zé Felipe

Em vídeo gravado antes do nascimento do bebê, influenciadora mostrou detalhes da maternidade, que recebeu decoração de cavalos e botas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 08:28

Nasce José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe.
Nasce José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe. Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipecantor
A influenciadora Virginia Fonseca deu à luz, neste domingo, 8, a José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. O anúncio foi dado pela própria influenciadora no Instagram.
Virginia também publicou um vídeo, gravado antes do nascimento do bebê, mostrando detalhes da maternidade. O quarto recebeu decorações de cavalos e botas e o casal separou diversas lembranças, como doces, para os que forem visitar a influenciadora e o filho no hospital.
Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Alice, de 1 ano. A família vive em uma mansão em Goiânia, Goiás.
O casal anunciou a gravidez em janeiro por meio de uma publicação no Instagram. "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes", escreveu Virginia na legenda de um carrossel de fotos.
Virginia anuncia nascimento do terceiro filho com Zé Felipe
Virginia anuncia nascimento do terceiro filho com Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia

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