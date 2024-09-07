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Ex de Rebeca Andrade relata ataques após Olimpíadas: 'Só quero ser um cara comum'

Fisiculturista diz que ficar em silêncio não adiantou: 'quero ser descartável e ficar no limbo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 13:28

Fisiculturista Luiz Cleiton é ex da ginasta Rebeca Andrade
Fisiculturista Luiz Cleiton é ex da ginasta Rebeca Andrade Crédito: @luizcleitonrf no Instagram
Após o fim dos Jogos de Paris e vitórias olímpicas de Rebeca Andrade, o ex-namorado da ginasta se pronunciou pela primeira vez. Na ocasião, ele manteve silêncio sobre a conquista do ouro da atleta.
Luiz Cleiton relatou nas redes sociais ser alvo de ataques de fãs e perfis nas redes sociais, e que os episódios mexem com a sua saúde mental.
"Não vai parar, não adianta eu ficar em silêncio. Só quero ser o cara descartável e ficar no limbo como a maioria das pessoas fala para mim, 'lixo, livramento'. Não tem nada que você fale para mim que eu já não falei dez vezes pior para o espelho", disse em um vídeo.
Fisiculturista Luiz Cleiton é ex da ginasta Rebeca Andrade
Fisiculturista Luiz Cleiton é ex da ginasta Rebeca Andrade Crédito: @luizcleitonrf no Instagram
Em seguida, o fisiculturista mostrou uma cartela de medicamentos e afirmou "não ser bala" e que "não está brincando de tomar [os remédios]".
Ele e Rebeca começaram a namorar em 2022 e terminaram a relação em fevereiro deste ano. "Instagram de fãs e TikTok só me esculachando. Só quero ser um cara comum, e as pessoas não estão deixando, não consigo entender o propósito. Não sei se fiz por merecer."

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