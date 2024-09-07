Televisão

Após 29 anos na emissora, Deborah Secco não renova contrato fixo com a Globo

Atriz entra em novo modelo adotado pela empresa, e inclusive já tem acordo fechado para um projeto fora da atuação
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 09:19

Deborah Secco abre coração sobre divórcio
Deborah Secco Crédito: Reprodução
Uma das principais estelas de novelas da Globo nas últimas décadas, a atriz Deborah Secco deixou de ter contrato fixo com a emissora, pela qual foi revelada. O seu vínculo fixo foi encerrado no último mês de julho e não foi renovado.
Com isso, Deborah passa a adotar um modelo recente de contratação adotado pela empresa, onde se acerta um vínculo para a produção de obra específica.
Foi o que aconteceu com outros nomes importantes recentemente como Juliana Paes, Cassio Gabus Mendes, Antônio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Christiane Torloni, Osmar Prado e Cassia Kis.
A relação entre as partes é boa, tanto que Deborah Secco já tem um vínculo negociado com a empresa para um novo projeto, previsto para 2025. O acordo, porém, não é para que Deborah trabalhe como atriz, e sim em outra função.
Deborah Secco estreou na televisão em 1991, na novela "Mico Preto". Em 1994, fez sua única obra na televisão fora da Globo: foi em "Confissões de Adolescente" (1994), clássica série produzida pela TV Cultura.
Em 1995, retornou com o status de estrela e com acordo permanente. Deborah atuou e se destacou em várias novelas, como "Laços de Família" (2000), "Celebridade" (2003), "América" (2005), "Pé na Jaca" (2007), "A Favorita" (2008), "Segundo Sol" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020).
Sua última novela foi o remake de "Elas por Elas", finalizada no último mês de abril. Deborah Secco tem mais um projeto para ser lançado na Globo nos próximos dias. Ela está na segunda temporada de "Rensga Hits!", que chega ao Globoplay em 25 de setembro.
Procurada pela reportagem, a assessoria de Deborah Secco não se posicionou até a última atualização desta reportagem.

