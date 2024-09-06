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Mistério

Polícia descarta crime em caso da atriz encontrada ferida em hotel

Maidê estava desacordada no quarto. O ambiente estava bagunçado e foram apreendidas substâncias controladas, entre elas um remédio que a atriz tomava
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 17:13

A atriz Maidê Mahl
A atriz Maidê Mahl Crédito: @maidemahl no Instagram
A Polícia Civil de São Paulo descartou que o desaparecimento de Maidê Mahl tenha relação com algum crime. Após três dias sumida, a atriz foi encontrada com ferimentos pelo corpo na noite desta quinta-feira (5) em um hotel no centro de São Paulo. Ela segue internada no Hospital das Clínicas (HCFMUSP).
Segundo os policiais, Maidê estava desacordada no quarto, quando foi localizada. O ambiente estava bagunçado e foram apreendidas substâncias controladas, entre elas um remédio que a atriz tomava sob prescrição médica. Uma das hipóteses levantadas pelos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que Maidê teve convulsões.
Diretora do DHPP, a delegada Ivalda Aleixo acredita que atriz teria ficado até 48 horas desacordada por conta dos espasmos e estes ainda causaram os hematomas encontrados na cabeça, nas pernas e nos braços da atriz. Em entrevista à CNN, ela ainda disse que hóspedes relataram ter ouvido barulhos semelhantes aos de mover móveis no quarto, onde estava a atriz.

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A delegada também afirmou que as investigações mostraram que nenhuma outra pessoa entrou no quarto do hotel entre a segunda-feira (2) e a quinta-feira (5)- um dos fatores para que a polícia tenha descartado a relação com algum crime.
Amigos de Maidê, que já prestaram depoimentos, contaram que a atriz estava muito abalada depois de ter perdido a irmã em junho deste ano. Geruse Mahl era a filha do meio de três irmãs e morreu vítima de um câncer aos 36 anos.
A reportagem entrou em contato com o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia de São Paulo, que respondeu continuar na apuração de todas as circunstâncias do caso. "A autoridade policial realiza diligências e analisa imagens de câmeras do local e próximo da área para elucidar os fatos", diz a nota.

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