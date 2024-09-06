Encontrada debilitada em hotel, atriz Maidê Mahl segue internada em São Paulo

Maidê Mahl foi encontrada com vários ferimentos pelo corpo Crédito: Reprodução/Instagram

Um dia depois de ser encontrada em um quarto de hotel no centro de São Paulo, Maidê Mahl, 31, segue internada no Hospital das Clínicas (HCFMUSP). Amiga e também atriz, Michelle Rodrigues usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da intérprete de Elke Maravilha na série "O Rei da TV", da Star+

"As últimas informações que nós temos é que Maidê está no hospital sendo bem atendida, bem cuidada e muito bem assistida pelos médicos. Agora, vamos torcer para que ela se recupere o mais rápido possível. Obrigada a todo mundo que compartilhou e ajudou nessa corrente importantíssima", disse Michelle.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com a assessoria do hospital. Em nota, o HCFMUSP informou que Maidê segue internada, mas "não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde da paciente".

A atriz foi encontrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5), após ficar três dias desaparecida. Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse, em entrevista ao Brasil Urgente (Band), que atriz estava "muito debilitada, com sinais vitais críticos e ferimentos por todo o corpo" ao ser encontrada no hotel.