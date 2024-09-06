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Encontrada debilitada em hotel, atriz Maidê Mahl segue internada em São Paulo

Amiga diz que intérprete de Elke Maravilha na série 'O Rei da TV' está sendo 'bem cuidada e assistida pelos médicos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 15:44

Maidê Mahl foi encontrada com vários ferimentos pelo corpo
Maidê Mahl foi encontrada com vários ferimentos pelo corpo Crédito: Reprodução/Instagram
Um dia depois de ser encontrada em um quarto de hotel no centro de São Paulo, Maidê Mahl, 31, segue internada no Hospital das Clínicas (HCFMUSP). Amiga e também atriz, Michelle Rodrigues usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da intérprete de Elke Maravilha na série "O Rei da TV", da Star+
"As últimas informações que nós temos é que Maidê está no hospital sendo bem atendida, bem cuidada e muito bem assistida pelos médicos. Agora, vamos torcer para que ela se recupere o mais rápido possível. Obrigada a todo mundo que compartilhou e ajudou nessa corrente importantíssima", disse Michelle.
A Folha de S.Paulo entrou em contato com a assessoria do hospital. Em nota, o HCFMUSP informou que Maidê segue internada, mas "não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde da paciente".
A atriz foi encontrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5), após ficar três dias desaparecida. Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse, em entrevista ao Brasil Urgente (Band), que atriz estava "muito debilitada, com sinais vitais críticos e ferimentos por todo o corpo" ao ser encontrada no hotel.
A Secretaria de Segurança Pública afirmou à Folha de S.Paulo, via assessoria de imprensa, que "as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos". Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, e usava mochila, calça xadrez, sobretudo bege e boina marrom.

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