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Davi Brito solta o verbo ao rebater críticas por divulgar jogos de apostas

"Nosso trabalho não é incentivar as pessoas a perderem dinheiro. A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade", disse o ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:46

O ex-BBB 24 Davi Brito
O ex-BBB 24 Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram
Davi Brito, de 21 anos, fez um pronunciamento rebatendo as críticas que vem recebendo por divulgar jogos de apostas.
O campeão do BBB 24, da TV Globo, gravou um vídeo em seu Instagram, em que defende seu trabalho como garoto propaganda de uma plataforma de jogos online. Ele ainda fez um alerta para que as pessoas "joguem com responsabilidade".
O baiano explicou o seu lado. "Eu publico casa de apostas, trabalho com um grupo esportivo. Só que a gente tem que entender que jogo, a gente perde e ganha. A gente não vai só ganhar, porque é jogo. Estamos propícios a perder e a ganhar. Nosso trabalho não é incentivar as pessoas a perderem dinheiro. A gente deixa o link lá e fala: jogue com responsabilidade. Dita as regras: menor de 18 anos não pode. É um jogo de entretenimento, para você brincar, se divertir. E não para você estar apostando seu dinheiro que você tem o seu compromisso mensal".
Davi ainda aconselhou os seguidores a terem responsabilidade. "Jogo não é brincadeira. Não pega aquele seu dinheiro suado que você ganhou no mês para ficar apostando. Jogo é entretenimento, você pode ganhar ou perder. Nosso papel aqui é fazer com que vocês joguem, sim, porque a gente divulga a plataforma. Mas sabendo que tem que jogar com responsabilidade e sabendo que você pode ganhar e perder.
Por fim, ele afirmou que jogo é brincadeira e entretenimento. "Estou trazendo essa reflexão aqui, porque a transparência é o essencial de tudo. Divulgo, sim, mas jogue com responsabilidade. Jogo não é brincadeira, é entretenimento".

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