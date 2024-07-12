Vencedor do 'BBB' e contratado da Globo, Davi Brito pede para entrar em 'A Fazenda'

Davi quer participar de A Fazenda Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do BBB 24 , Davi Brito pediu uma vaga no próximo elenco de A Fazenda, da Record TV. "Cadê A Fazenda? Me chama, pelo amor de Deus!", declarou nos stories do Instagram nesta quarta, 10. Davi, porém, é contratado da Globo.

"Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro", acrescentou.

Davi é um dos poucos contratados com exclusividade pela Rede Globo. O contrato vai até o final de julho. Outros 13 ex-participantes tiveram contrato rompido com a emissora cerca de dois meses após a eliminação, como Nizam, Thalyta, Leidy Elin e Maycon.

A próxima edição de A Fazenda, apresentada por Adriana Galisteu, estreia em setembro. Além do contrato global, Davi recebeu o prêmio de R$ 2,9 milhões e uma bolsa de estudos durante a competição, encerrada em abril deste ano.

Polêmicas pós-BBB

Desde a saída do reality, Davi tem acumulado polêmicas nas redes sociais. Quando foi sagrado campeão da edição deste ano, Davi tinha 10,5 milhões de seguidores - perdeu mais de 1,5 milhão desde então.

Durante as enchentes do Rio Grande do Sul , Davi pediu doações para viajar até o local com a afirmação de que enfrentava problemas financeiros para custear a viagem.