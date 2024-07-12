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Vencedor do 'BBB' e contratado da Globo, Davi Brito pede para entrar em 'A Fazenda'

"Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 09:44

Ex-BBB Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas
Davi quer participar de A Fazenda Crédito: Reprodução/Instagram
Campeão do BBB 24, Davi Brito pediu uma vaga no próximo elenco de A Fazenda, da Record TV. "Cadê A Fazenda? Me chama, pelo amor de Deus!", declarou nos stories do Instagram nesta quarta, 10. Davi, porém, é contratado da Globo.
"Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro", acrescentou.
Davi é um dos poucos contratados com exclusividade pela Rede Globo. O contrato vai até o final de julho. Outros 13 ex-participantes tiveram contrato rompido com a emissora cerca de dois meses após a eliminação, como Nizam, Thalyta, Leidy Elin e Maycon.
A próxima edição de A Fazenda, apresentada por Adriana Galisteu, estreia em setembro. Além do contrato global, Davi recebeu o prêmio de R$ 2,9 milhões e uma bolsa de estudos durante a competição, encerrada em abril deste ano.

Polêmicas pós-BBB

Desde a saída do reality, Davi tem acumulado polêmicas nas redes sociais. Quando foi sagrado campeão da edição deste ano, Davi tinha 10,5 milhões de seguidores - perdeu mais de 1,5 milhão desde então.
Durante as enchentes do Rio Grande do Sul, Davi pediu doações para viajar até o local com a afirmação de que enfrentava problemas financeiros para custear a viagem.
Em meio aos refugiados climáticos, apareceu sorrindo em uma selfie e ofereceu o próprio Pix para receber doações em vez de destiná-los a instituições de solidariedade especializadas. Posteriormente, Davi divulgou uma nota em que disse que a viagem foi doada por uma companhia aérea.

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