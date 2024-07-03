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Apaixonado

Davi se declara para musa do boi garantido Tamires Assis

Campeão do BBB 24 se declarou nas redes sociais para a dançarina Tamires Assis: "Estou apaixonado!"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 16:54

Davi Brito revela estar apaixonado por Tamires Assis
Davi Brito revela estar apaixonado por Tamires Assis Crédito: Reprodução/Instagram
Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para se declarar à dançarina Tamires Assis. O baiano afirmou que a musa do Boi Garantido (o Boi vermelho, que perdeu a disputa neste ano no Festival de Parintins deste ano) é o seu novo affair. "Estou apaixonado", escreveu o ex-motorista de aplicativo, que ainda compartilhou uma chamada de vídeo com a manuara e entregou: "Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador".
Davi e Tamires estiveram juntos no último final de semana durante no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Os rumores de romance entre os dois cresceram após um flagra na última sexta-feira (28).
Amiga e sósia de Isabelle Nogueira, ela trabalha como modelo e é dançarina e já tem apoio da mãe de Davi, Elisângela Brito, que já questionou a dupla poderia chamar Tamires de nora.
Se o romance se concretizar, será a primeira relação assumida pelo baiano após o rompimento com a empreendedora Mani Reggo. Davi e Mani já tinham mais de um ano juntos quando ele entrou no reality da Globo, mas, assim que o programa chegou a fim, a relação esfriou.
Os dois se desentenderam após o rapaz dizer que ainda estava conhecendo a ex-mulher em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você.

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