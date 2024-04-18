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BBB 24

'Sentia falta de ter amigas mulheres dentro da casa', diz Isabelle sobre período no reality

Amazonense termina temporada em terceiro lugar e suas relações mais profundas foram com Davi e Matteus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 08:25

Isabelle Nogueira, a terceira colocada do BBB 24, posa para foto
Isabelle Nogueira, a terceira colocada do BBB 24, posa para foto Crédito: João Cotta/Globo
Isabelle, 31, conquistou o terceiro lugar do BBB 24 na madrugada desta quarta-feira (17). A dançarina amazonense recebeu 14,98% dos votos durante a final do reality e ficou atrás do campeão Davi (60,52%) e do vice Matteus (24,50%).
Os dois finalistas foram as conexões mais profundas da manauara dentro da casa. Davi era como um irmão para Isabelle e Matteus, seu interesse romântico. "Vou lá para o Alegrete conhecer o sofá que a avó dele [Matteus] gravava os vídeos do anjo", falou a dançarina em entrevista.
Apesar desses relacionamentos, a cunhã "sentia falta de ter amigas mulheres dentro da casa", disse. Raquele e Giovanna, ambas do puxadinho, foram as primeiras candidatas a suprir a esta necessidade emocional de Isabelle.
"Mas a gente acabou se afastando. Vi que eu não era prioridade", observou a ex-sister. A dupla era muito próxima de Michel e, em certa altura do reality, formaram grupo com Rodriguinho, Pitel e Fernanda.
Para ela, as alianças das duas colegas com os outros brothers atrapalhou uma aproximação. "Nós poderíamos ter, sim, sido amigas e deixado o jogo um pouco de lado. Eu fiquei triste pela forma que as coisas aconteceram, me sentia muito sozinha."
Beatriz e Alane também ensaiaram uma relação com Isabelle no final do jogo. A amazonense, no começo, evitou ser vista como aliada da dupla de amigas, mas a polarização do BBB não permitiu.
"As pessoas faziam tanta pressão que eu acabei, quando entrei no grupo fadas, me precipitando em algumas falas. Por exemplo, eu não estava preparada, naquele momento, para formar um pódio e acabei me precipitando numa conversa no quarto. Esse desespero de ter que formar uma opinião rápido para agradar as pessoas, para mim, foi um dos meus erros", afirmou.
O pódio mencionado por Isabelle era formado por Davi, em segundo lugar, e Bia, em terceiro. Com o aparente arrependimento de Isabelle é difícil saber quem ocupava a posição da paulista na estratégia da dançarina para avançar no jogo.

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