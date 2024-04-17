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Campeão do BBB

Participação de Davi bate recorde de audiência do Mais Você em 2024

Para entrevistar Davi, Ana Maria Braga foi aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Desde 2020 ela faz o programa em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 16:47

Participação de Davi bate recorde de audiência do Mais Você em 2024
Participação de Davi rendeu audiência para o Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo
O primeiro compromisso do campeão do BBB 24 foi participar do Mais Você nesta quarta-feira (17) e Davi Brito trouxe um recorde para a atração comandada por Ana Maria Braga. O programa conseguiu a maior audiência em 2024.
Segundo dados prévios obtidos pela reportagem, a participação do novo milionário baiano (ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões, fora os prêmios das dinâmicas) marcou 12 pontos com pico 13 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.
No Rio, foram 17 pontos com pico 18 e cada ponto valendo 160 mil pessoas e, em Salvador, com 20 pontos com pico 22 (130). De acordo com dados prévios, é a melhor média da atração desde maio de 2021. No mesmo horário em São Paulo, a Record obteve 3 pontos, o SBT 2 pontos e a Band 1 ponto.
Para entrevistar Davi, Ana Maria Braga foi aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Ela, que desde 2020 faz o programa em São Paulo, apresentou Mais Você do estúdio do É de Casa. De volta ao local em que gravou a produção durante mais de 20 anos, a apresentadora se emocionou.
"Estou muito emocionada de ter voltado aqui, na nossa produtora, no Projac, pertinho da minha casa oficial... Eu estou na casa do É de Casa, que gentilmente me cederam [espaço] para eu poder [apresentar]", disse Ana Maria.
Ela então prosseguiu: "Como hoje é uma quarta nobre, porque não é todo dia que a gente recebe um milionário, e o campeão de um BBB tão disputado quanto esse... E aí, quando eu cheguei aqui, eu queria te contar que esse sensor que a gente sente com relação à natureza, à mata... Eu queria falar para o pessoal do Rio de Janeiro, que sempre me recebeu com um carinho imenso, meu muito obrigada".

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