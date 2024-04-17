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Concorrente da Globo pausa programação para apoiar Isabelle na final do 'BBB 24'

A interrupção na transmissão ocorreu às 21 horas, horário de Brasília, e durou até o encerramento do Big Brother Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 10:28

Concorrente da Globo pausa programação para apoiar Isabelle na final do 'BBB 24'
TV A Crítica incentivou os espectadores do Amazonas a votarem na Isabelle Crédito: Reprodução/Instagram e Globoplay
Na terça-feira, 16, a TV A Crítica, emissora concorrente da Rede Globo, pausou sua programação para apoiar Isabelle Nogueira na final do programa Big Brother Brasil 2024. A emissora incentivou os espectadores do Amazonas a votarem na dançarina até o término da votação do reality show.
A interrupção na transmissão ocorreu às 21 horas, horário de Brasília, e durou até o encerramento do BBB 24.
A TV A Crítica emitiu a seguinte nota em seu site oficial: "Decidimos dar uma breve pausa em nossa programação para enviar força, torcida e, principalmente, pedir o seu voto em nossa Cunhã! Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mão dadas com o povo, nós, do Grupo A Crítica, nos unimos aos amazonenses em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira. Agradecemos a compreensão e afirmamos que nesse momento, não tratava de concorrência entre emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonense. Nos veremos daqui a pouco, após o BBB, com a programação que você tanto ama e admira. Onde estiver um amazonense, lá estaremos."
Isabelle Nogueira ficou em terceiro lugar na final do Big Brother Brasil 2024, com 14,98% dos votos. Davi conquistou o primeiro lugar com 60,52% dos votos, seguido por Matteus com 24,5%.

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