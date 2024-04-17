Concorrente da Globo pausa programação para apoiar Isabelle na final do 'BBB 24'

A TV A Crítica emitiu a seguinte nota em seu site oficial: "Decidimos dar uma breve pausa em nossa programação para enviar força, torcida e, principalmente, pedir o seu voto em nossa Cunhã! Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mão dadas com o povo, nós, do Grupo A Crítica, nos unimos aos amazonenses em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira. Agradecemos a compreensão e afirmamos que nesse momento, não tratava de concorrência entre emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonense. Nos veremos daqui a pouco, após o BBB, com a programação que você tanto ama e admira. Onde estiver um amazonense, lá estaremos."