Wanessa conta como foi reencontro com Yasmin após expulsão do BBB 24

Yasmin Brunet e Wanessa contaram como foi seu primeiro encontro após a cantora ser expulsa do BBB 24 (Globo).
Wanessa se derreteu por Yasmin e elogiou a sister. "A Yasmin foi uma pessoa muito importante pra mim aqui dentro. A gente já se conhecia fora, mas não tinha uma relação. A gente trabalhou junto há muitos anos atrás. E acho que o motivo da gente estar aqui foi o que uniu a gente no começo. E também pela idade, porque a gente é um pouco mais velha [que os outros participantes]. Mas eu não imaginava que a gente ia se divertir tanto e estar tão conectada [a ponto] de se reconhecer no olhar em tão pouco tempo", disse a cantora.
Yasmin contou como foi o reencontro com Wanessa, que foi expulsa do programa. "Esse reencontro foi lindo. Na verdade, eu fui encontrar ela num salão. Ela estava modificando [o visual]. E foi aquela coisa, aquele amor, aquele calor, fofoca...", detalhou a modelo.
Wanessa explicou por que levou um tempo para rever Yasmin. "A gente não podia postar porque eu não podia revelar meu visual. Mas acho que a gente, na nossa saída, teve que se reconstruir também, ter nosso momento com a nossas famílias. E por isso que demorou um pouquinho, ela ficou aqui no Rio fazendo um monte de coisa... Então a gente estava tendo um momento certo".