Wanessa conta como foi reencontro com Yasmin após expulsão do BBB 24

Wanessa se derreteu por Yasmin e elogiou a sister. Crédito: Reprodução/TV Globo

Yasmin Brunet e Wanessa contaram como foi seu primeiro encontro após a cantora ser expulsa do BBB 24 (Globo).

Wanessa se derreteu por Yasmin e elogiou a sister. "A Yasmin foi uma pessoa muito importante pra mim aqui dentro. A gente já se conhecia fora, mas não tinha uma relação. A gente trabalhou junto há muitos anos atrás. E acho que o motivo da gente estar aqui foi o que uniu a gente no começo. E também pela idade, porque a gente é um pouco mais velha [que os outros participantes]. Mas eu não imaginava que a gente ia se divertir tanto e estar tão conectada [a ponto] de se reconhecer no olhar em tão pouco tempo", disse a cantora.

Yasmin contou como foi o reencontro com Wanessa, que foi expulsa do programa. "Esse reencontro foi lindo. Na verdade, eu fui encontrar ela num salão. Ela estava modificando [o visual]. E foi aquela coisa, aquele amor, aquele calor, fofoca...", detalhou a modelo.