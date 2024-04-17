Pitel reflete sobre relação com Buda fora do BBB 24

Giovanna Pitel ainda não conversou com Lucas Henrique, o Buda, depois que eles saíram do BBB 24 (Globo). A relação deles dentro do programa causou revolta na ex-esposa do brother, Camila Moura.
Camila decidiu se divorciar de Lucas por conta da aproximação dele com Pitel. A sister contou que, até o momento, não chegou a conversar com ele sobre o assunto. "Nesse momento, acredito que ele esteja muito envolvido nas próprias relações dele. Quando tudo isso passar, talvez a gente converse, talvez não", disse em entrevista à Quem.
Pitel reforçou que quer dar espaço para Buda lidar com o relacionamento dele. "Vou dar espaço para todo mundo, para todos resolverem suas próprias questões que não me cabem", disse.
A sister ainda falou que tem uma grande admiração por Lucas. "Acho um cara inteligentíssimo. Foi um grande amigo para mim lá dentro".
Pitel também exaltou o próprio relacionamento. Ela mantém uma relação aberta com Weslley Toledo, com quem está há 10 anos. "Conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, não tem nada que a gente não converse, nada que a gente tenha problema. Nunca mais tive uma discussão, nenhuma briga, nem nada desse tipo. A gente sabe bem o limite um do outro, a gente se respeita muito".