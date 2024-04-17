Pitel reflete sobre relação com Buda fora do BBB 24

Pitel e Buda eram muito próximos no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

Giovanna Pitel ainda não conversou com Lucas Henrique, o Buda, depois que eles saíram do BBB 24 (Globo). A relação deles dentro do programa causou revolta na ex-esposa do brother, Camila Moura.

Camila decidiu se divorciar de Lucas por conta da aproximação dele com Pitel. A sister contou que, até o momento, não chegou a conversar com ele sobre o assunto. "Nesse momento, acredito que ele esteja muito envolvido nas próprias relações dele. Quando tudo isso passar, talvez a gente converse, talvez não", disse em entrevista à Quem.

Pitel reforçou que quer dar espaço para Buda lidar com o relacionamento dele. "Vou dar espaço para todo mundo, para todos resolverem suas próprias questões que não me cabem", disse.

A sister ainda falou que tem uma grande admiração por Lucas. "Acho um cara inteligentíssimo. Foi um grande amigo para mim lá dentro".