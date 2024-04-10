Camila Moura diz ao vivo que Buda não teve hombridade; veja vídeo

Camila Moura conversou com Lucas ao vivo no Mais Você Crédito: TV Globo

Camila Moura, que pediu divórcio de Lucas Buda, entrou ao vivo já no final da conversa dele com Ana Maria Braga no Mais Você. Segundo ela, uma pessoa de confiança levou até o hotel os pertences de Lucas após sua eliminação no BBB 24, e ele não teria tido hombridade para buscar um primeiro contato com ela.

"Só acho uma pena o primeiro contato ser assim. Esperava um pingo de hombridade de tentar me contatar na madrugada. Lamento muito, eu tentei", disse.

Segundo ela, nem mesmo uma mensagem enviada a ele teria sido recebida. "Enviei mensagem e você optou por não receber. Não desejo nada de ruim para você. Mantive minha promessa de cuidar das coisas até o fim, mas agora preciso me cuidar. Pedi 20 quilos em 30 dias, estou com problemas de saúde", afirmou.