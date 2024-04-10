Após eliminação, Lucas Buda diz que quer reencontrar Camila

Lucas Buda foi eliminado do 'BBB' e está solteiro Crédito: Reprodução/Globoplay

A produção da Globo avisou Lucas sobre o fim do seu relacionamento durante o BBB 24. O brother foi eliminado, com 64,69% dos votos, nesta terça-feira (9). Thaís Fersoza e Ed Gama avisaram os espectadores do Bate-Papo BBB sobre a decisão do programa.

Logo no começo, Ed ofereceu um espaço para o ex-participante se pronunciar sobre o caso. Emocionado, o brother chegou a dizer que o término talvez fosse culpa de coisas que só Camila Moura, ex-esposa, tinha visto. Mas apontou que respeita os sentimentos da professora.

Em seguida, ele teve a oportunidade de assistir parte dos momentos considerados como flerte pelo público. O vídeo surtiu efeito e parece que o capoeirista calculou a rota do discurso.

"Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A casa mexe muito com nossos sentimentos, nossas emoções. Começamos a achar chato algumas coisas que achávamos legais, e legais coisas que achávamos chatas", falou o ex-participante.

Ele também expressou a vontade de reencontrar Camila, "lá dentro sentimos falta de muitas pessoas que são importantes para a gente. Então, espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia, para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela", disse.

Lucas explicou que se aproximou de Pitel por conta do gosto musical, em especial os pelas canções de Emicida. "[Nós acabamos] falando coisas que estamos pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente", desabafou.