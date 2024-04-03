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Polêmica

BBB 24: Pitel fala sobre relação entre Lucas e Camila: 'Espero que fiquem bem'

Sister descobre sobre término do brother, mas evita polêmica: 'não cabe a mim'; alagoana também opina sobre falas de Fernanda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 09:28

Pitel observa momento em que Lucas flertou com ela no BBB 24, durante Bate-Papo BBB, desta quarta-feira (3)
Pitel observa momento em que Lucas flertou com ela no BBB 24, durante Bate-Papo BBB, desta quarta-feira (3) Crédito: Reprodução/Globoplay
Depois de ser eliminada do BBB 24, com 82% dos votos, Pitel precisou opinar sobre o divórcio entre Lucas Henrique e Camila Moura. "Espero que fiquem bem. Que eles conversem e decidam o que for melhor", afirmou a alagoana.
O assunto foi apresentado para ela durante o Bate-Papo BBB porque algumas ações de Lucas sugeriram que ele flertou com a aliada durante o reality da Globo. Isso gerou um mal-estar em Camila, que optou pelo fim do relacionamento com o marido ainda no confinamento.
Enquanto o vídeo com momentos entre Lucas e Pitel eram exibidos, a sister alternou as mãos na frente ao rosto. "Meu Deus", sussurrou no microfone.
Thais Fersoza e Ed Gama avisaram a sister que a ex do amigo não estimulou rivalidade feminina entre elas e não responsabilizou a ex-participante pelas atitudes do marido. Houve uma tentativa de continuar no assunto da relação que foi barrada por Pitel, "não cabe a mim", argumentou.
Em seguida, outro conteúdo foi mostrado para Pitel. Desta vez era um recado do seu cônjuge, Weslley Toledo, que reafirmou o amor entre os dois. "Não se preocupe, porque eu não iria lhe deixar, não iria lhe abandonar nunca. Não seriam 75 dias que iriam deixar a nossa trajetória de 10 anos", disse o companheiro.
Com lágrimas nos olhos, a entrevistada disse que eles estão juntos desde os 14 anos de idade. "Ele me ajudou muito, é um cara incrível. Ele é a pessoa mais reservada que eu conheço. O oposto de mim, que vim me mostrar na TV", brincou Pitel.
Antes dos assuntos sobre amores românticos, os entrevistadores pediram um comentário da alagoana sobre falas consideradas capacitistas e racistas da amiga Fernanda. Isto porque, Pitel fez intervenções pontuais nas falas da aliada, ao longo da temporada.
"Lá dentro, eu não queria estar nesse lugar de professora de ninguém. Todo mundo é adulto. Você que responda pelos seus próprios atos. Não sou eu que vou ficar nesse lugar, não quero fazer esse papel de correção, sabe? [Estamos em] 2024. Se você é polêmico ou problemático nas suas opiniões, que você arque com as suas próprias consequências", apontou a assistente social.

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