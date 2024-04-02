Pela primeira vez, Letícia Spiller fala sobre suposta relação com Nizam

O QUE ACONTECEU?
A atriz, que teve algumas aparições públicas acompanhada do ex-BBB, rasgou elogios sobre o rapaz. "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", falou em conversa para a revista Quem.
Quando questionada sobre o status do relacionamento, Letícia deu uma resposta imprecisa: "Assim que eu tiver novidades, vou falar para vocês".
Nos últimos dias, Nizam também falou sobre sua relação com a atriz à Quem, afirmando que "É claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", ressaltou ele.