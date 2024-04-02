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Pela primeira vez, Letícia Spiller fala sobre suposta relação com Nizam

Letícia Spiller, 50, falou sobre o status de seu relacionamento com o ex-BBB Nizam, 32.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 14:54

Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller trocaram contatos em um camarote na Sapucaí
Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller trocaram contatos em um camarote na Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram

O QUE ACONTECEU?

A atriz, que teve algumas aparições públicas acompanhada do ex-BBB, rasgou elogios sobre o rapaz. "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", falou em conversa para a revista Quem.
Quando questionada sobre o status do relacionamento, Letícia deu uma resposta imprecisa: "Assim que eu tiver novidades, vou falar para vocês".
Nos últimos dias, Nizam também falou sobre sua relação com a atriz à Quem, afirmando que "É claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", ressaltou ele. 

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