Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Jornalista Christiane Pelajo será âncora do novo canal de notícias CNBC Brasil
Novidade

Jornalista Christiane Pelajo será âncora do novo canal de notícias CNBC Brasil

Sexto canal de notícias do Brasil, ele será a versão brasileira da CNBC, canal de notícias da NBC dos Estados Unidos; veja o anúncio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 12:23

Jornalista Christiane Pelajo será âncora do novo canal de notícias CNBC Brasil
Christiane Pelajo será âncora do CNBC Brasil Crédito: Globo/Daniela Toviansky
A jornalista Christiane Pelajo foi anunciada como a primeira âncora contratada pela CNBC Brasil, em comunicado enviado à imprensa na manhã desta terça-feira.
Com 26 anos de Globo, entre a TV aberta e a GloboNews, Christiane Pelajo anunciou, em novembro de 2022, que deixaria a emissora. A jornalista, que já havia conversado com a direção do canal pago antes da finalização das eleições, distribuiu um comunicado aos colegas, surpreendendo com a decisão de deixar o grupo a partir da data.
O Brasil vai ganhar seu sexto canal de notícias nos próximos meses. É a versão brasileira da CNBC, canal de notícias da NBC, um dos principais canais abertos dos Estados Unidos. O dono será Douglas Tavolaro, ex-sócio da CNN Brasil e ex-diretor de jornalismo da Record.
Segundo Tavolaro, o jornalismo será seu principal chamariz, mas a CNBC não pretende ser um canal apenas de informação. Haverá atrações de política, esportes, comportamento, programas de entretenimento e reality shows.
"Estamos entusiasmados em trazer o conteúdo de notícias premium da CNBC para o público em todo o Brasil, em português. Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como o Times Brasil", disse KC Sullivan, presidente da CNBC.

Veja Também

Christiane Torloni encerra contrato fixo com a Globo

Eliana não renova contrato e deixa o SBT após 15 anos; entenda o caso

Chris Flores reaparece após sumiço e nega que tenha saído do SBT: 'Estou lá'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jornalismo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados