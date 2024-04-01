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Fim de uma era

Christiane Torloni encerra contrato fixo com a Globo

Atriz, que usou as redes sociais para anunciar saída, entra agora para o time dos artistas que passa a trabalhar por obra certa na emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 18:31

Christiane Torloni usou as redes sociais para anunciar saída da Globo
Christiane Torloni usou as redes sociais para anunciar saída da Globo Crédito: Leandro Menezes
Christiane Torloni não é mais funcionária da Globo. A atriz de 67 anos anunciou nas redes na tarde de segunda-feira (1º) o encerramento de contrato fixo e de exclusividade com a emissora. Ela usou um vídeo de sua participação no programa "The Masked Singer Brasil", no dia anterior, para contar sobre a sua despedida da empresa.
"E com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 1970 era chamada de Vênus Platinada!", começou Torloni no texto. Atriz entra agora para o time dos artistas que passam a trabalhar por obra certa na emissora.
Ela se destacou na novela "Gina", onde ganhou a sua primeira protagonista e reconheceu ter vivido uma das melhores épocas da Globo. "Tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! Vale a pena conferir Fragmentos, do Globoplay, com imagens de 'Gina' (1978), minha primeira protagonista", comentou.
Christiane mencionou outros trabalhos importantes na casa e agradeceu. "Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte ! Sigamos".

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