Christiane Torloni encerra contrato fixo com a Globo

Christiane Torloni usou as redes sociais para anunciar saída da Globo Crédito: Leandro Menezes

Christiane Torloni não é mais funcionária da Globo. A atriz de 67 anos anunciou nas redes na tarde de segunda-feira (1º) o encerramento de contrato fixo e de exclusividade com a emissora. Ela usou um vídeo de sua participação no programa "The Masked Singer Brasil", no dia anterior, para contar sobre a sua despedida da empresa.

"E com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 1970 era chamada de Vênus Platinada!", começou Torloni no texto. Atriz entra agora para o time dos artistas que passam a trabalhar por obra certa na emissora.

Ela se destacou na novela "Gina", onde ganhou a sua primeira protagonista e reconheceu ter vivido uma das melhores épocas da Globo. "Tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! Vale a pena conferir Fragmentos, do Globoplay, com imagens de 'Gina' (1978), minha primeira protagonista", comentou.